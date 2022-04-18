LUDLOW, Mass. (WWLP) – The police in Ludlow made 24 arrests, including three domestic assault-related arrests, within 4 weeks.

According to a news release sent to 22News from the Ludlow Police Department, officers were called to 983 calls for service from March 27 through April 16. Police arrested 24 individuals, including summons/warrant arrests, three domestic assault-related arrests, and seven juvenile arrests/summons.

The following information was released by Ludlow police and do not include those with summons or names of those arrested for domestic violence charges:

March 27:

  • 10:39 PM – Denise Rodriguez (29) of Ludlow was arrested on Center Street for:
    • WARRANT ARREST

April 5:

  • 1:49 AM – Jordan S. Clemons (29) of Springfield was arrested on East Street for:
    • WARRANT ARREST
    • ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE, POSSESS OPEN CONTAINER OF
    • ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE, POSSESS OPEN CONTAINER OF
    • OPEN CONTAINER MARIJUANA IN VEHICLE
    • OPEN CONTAINER MARIJUANA IN VEHICLE
    • UNREGISTERED MOTOR VEHICLE
    • LICENSE SUSPENDED, OPERATE MOTOR VEHICLE WITH
    • DRUG, DISTRIBUTE (CLASS D)

April 8:

  • 2:23 AM – Juvenile Arrest (16) of Springfield was arrested on East Street for:
    • MOTOR VEHICLE, LARCENY OF
    • RECEIVE STOLEN PROPERTY -$1200, SUBSEQUENT OFFENSE
    • B&E VEHICLE/BOAT DAYTIME FOR FELONY
    • CONSPIRACY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
  • 2:23 AM – Juvenile Arrest (15) of Springfield was arrested on East Street for:
    • MOTOR VEHICLE, LARCENY OF
    • RECEIVE STOLEN PROPERTY -$1200, SUBSEQUENT OFFENSE
    • B&E VEHICLE/BOAT DAYTIME FOR FELONY
    • CONSPIRACY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
  • 2:23 AM – Juvenile Arrest (17) of Springfield was arrested on East Street for:
    • WARRANT ARREST
    • WARRANT ARREST
    • MOTOR VEHICLE, LARCENY OF
    • RECEIVE STOLEN PROPERTY -$1200, SUBSEQUENT OFFENSE
    • B&E VEHICLE/BOAT DAYTIME FOR FELONY
    • CONSPIRACY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
    • B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY

April 9:

  • 12:04 AM – Angela Rose Bracci (28) of Ludlow was arrested on East Street for:
    • WARRANT ARREST
  • 9:12 PM – Male Arrest (56) of Ludlow was arrested off of East Street for:
    • A&B ON FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER

April 10:

  • 3:58 AM – Dante Alfredo Jiminian Jr. (47) of Ludlow was arrested on Center Street for:
    • OUI-LIQUOR OR .08%
    • MARKED LANES VIOLATION
    • NEGLIGENT OPERATION OF MOTOR VEHICLE
    • STOP/YIELD, FAIL TO

April 15:

  • 9:51 PM – Male Arrest (28) of Ludlow was arrested on Howard Street for:
    • ASSAULT AND BATTERY/DOMESTIC
    • A&B WITH DANGEROUS WEAPON
    • THREAT TO COMMIT CRIME
  • 10:53 PM – Michael Weibel Jr. (35) of Ludlow was arrested on West Street for:
    • OUI–DRUGS
    • DRUG, POSSESS CLASS A

April 16:

  • 12:39 AM – Male Arrest (52) of Ludlow was arrested on Fuller Street for:
    • A&B ON FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER
    • A&B ON +60/DISABLED WITH INJURY