LUDLOW, Mass. (WWLP) – The police in Ludlow made 24 arrests, including three domestic assault-related arrests, within 4 weeks.
According to a news release sent to 22News from the Ludlow Police Department, officers were called to 983 calls for service from March 27 through April 16. Police arrested 24 individuals, including summons/warrant arrests, three domestic assault-related arrests, and seven juvenile arrests/summons.
The following information was released by Ludlow police and do not include those with summons or names of those arrested for domestic violence charges:
March 27:
- 10:39 PM – Denise Rodriguez (29) of Ludlow was arrested on Center Street for:
- WARRANT ARREST
April 5:
- 1:49 AM – Jordan S. Clemons (29) of Springfield was arrested on East Street for:
- WARRANT ARREST
- ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE, POSSESS OPEN CONTAINER OF
- ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE, POSSESS OPEN CONTAINER OF
- OPEN CONTAINER MARIJUANA IN VEHICLE
- OPEN CONTAINER MARIJUANA IN VEHICLE
- UNREGISTERED MOTOR VEHICLE
- LICENSE SUSPENDED, OPERATE MOTOR VEHICLE WITH
- DRUG, DISTRIBUTE (CLASS D)
April 8:
- 2:23 AM – Juvenile Arrest (16) of Springfield was arrested on East Street for:
- MOTOR VEHICLE, LARCENY OF
- RECEIVE STOLEN PROPERTY -$1200, SUBSEQUENT OFFENSE
- B&E VEHICLE/BOAT DAYTIME FOR FELONY
- CONSPIRACY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- 2:23 AM – Juvenile Arrest (15) of Springfield was arrested on East Street for:
- MOTOR VEHICLE, LARCENY OF
- RECEIVE STOLEN PROPERTY -$1200, SUBSEQUENT OFFENSE
- B&E VEHICLE/BOAT DAYTIME FOR FELONY
- CONSPIRACY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- 2:23 AM – Juvenile Arrest (17) of Springfield was arrested on East Street for:
- WARRANT ARREST
- WARRANT ARREST
- MOTOR VEHICLE, LARCENY OF
- RECEIVE STOLEN PROPERTY -$1200, SUBSEQUENT OFFENSE
- B&E VEHICLE/BOAT DAYTIME FOR FELONY
- CONSPIRACY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
- B&E VEHICLE/BOAT NIGHTTIME FOR FELONY
April 9:
- 12:04 AM – Angela Rose Bracci (28) of Ludlow was arrested on East Street for:
- WARRANT ARREST
- 9:12 PM – Male Arrest (56) of Ludlow was arrested off of East Street for:
- A&B ON FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER
April 10:
- 3:58 AM – Dante Alfredo Jiminian Jr. (47) of Ludlow was arrested on Center Street for:
- OUI-LIQUOR OR .08%
- MARKED LANES VIOLATION
- NEGLIGENT OPERATION OF MOTOR VEHICLE
- STOP/YIELD, FAIL TO
April 15:
- 9:51 PM – Male Arrest (28) of Ludlow was arrested on Howard Street for:
- ASSAULT AND BATTERY/DOMESTIC
- A&B WITH DANGEROUS WEAPON
- THREAT TO COMMIT CRIME
- 10:53 PM – Michael Weibel Jr. (35) of Ludlow was arrested on West Street for:
- OUI–DRUGS
- DRUG, POSSESS CLASS A
April 16:
- 12:39 AM – Male Arrest (52) of Ludlow was arrested on Fuller Street for:
- A&B ON FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER
- A&B ON +60/DISABLED WITH INJURY