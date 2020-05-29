PPE shipments being delivered to nursing homes across Massachusetts

(FEMA) – On April 30, Vice President Pence, leader of the White House Coronavirus Task Force, directed the Federal Emergency Management Agency (FEMA) to coordinate shipments of personal protective equipment (PPE) to more than 15,000 nursing homes across America. These shipments will provide a 14-day supply of PPE to staff working in the nursing homes.
FEMA Administrator Peter Gaynor stated the agency will send the first shipments with a seven-day supply starting in May, and a second wave in early June. In total, FEMA will distribute 608,000 pieces of eye protection, 6.9 million masks, 6.4 million gowns, and 31.4 million pairs of gloves.
Vice President Pence visited Woodbine Rehabilitation and Healthcare Center in Alexandria, VA to deliver one of these shipments of PPE. At the event, the Vice President stated, “This is one installment of deliveries that will go from FEMA to 15,400 nursing homes across the country…And it’s the first of two installments that will be delivered literally around the country.”
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Administrator, Seema Verma also spoke on the effort to help deliver PPE to nursing homes across the country at the Woodbine Rehabilitation and Healthcare Center:
“I think today’s effort really speaks to the whole-of-government approach. We really appreciate the President’s leadership and the Vice President around the Task Force.”
Information for Massachusetts deliveries can be found here:
|Provider Name
|Address
|City
|State
|Tentative Shipment Date
|RECUPERATIVE SERVICES UNIT-HEBREW REHAB CENTER
|1200 CENTRE STREET
|BOSTON
|MA
|5/14/2020
|ARMENIAN NURSING & REHABILITATION CENTER
|431 POND STREET
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|PARKWAY HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|1190 VFW PARKWAY
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|PRESENTATION REHAB AND SKILLED CARE CENTER
|10 BELLAMY STREET
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|BOSTON HOME, INC (THE)
|2049 DORCHESTER AVENUE
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|NORTH END REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER
|70 FULTON STREET
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|MARIAN MANOR
|130 DORCHESTER STREET
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|GERMAN CENTER FOR EXTENDED CARE
|2222 CENTRE STREET
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|ADVOCATE HEALTHCARE OF EAST BOSTON, LLC
|111 ORIENT AVENUE
|EAST BOSTON
|MA
|5/15/2020
|BENJAMIN HEALTHCARE CENTER
|120 FISHER AVENUE
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|LAUREL RIDGE REHAB AND SKILLED CARE CENTER
|174 FOREST HILLS STREET
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|SHERRILL HOUSE
|135 SOUTH HUNTINGTON AVENUE
|BOSTON
|MA
|5/15/2020
|BERKELEY RETIREMENT HOME,THE
|150 BERKELEY STREET
|LAWRENCE
|MA
|5/19/2020
|PHILLIPS MANOR NURSING HOME
|28 LINWOOD ROAD
|LYNN
|MA
|5/19/2020
|BRIDGEWATER NURSING HOME
|16 PLEASANT STREET
|BRIDGEWATER
|MA
|5/20/2020
|COLEMAN HOUSE
|112 WEST MAIN STREET
|NORTHBOROUGH
|MA
|5/20/2020
|EMERSON REHABILITATION & TRANSITIONAL CARE UNIT
|OLD ROAD TO NINE ACRE CORNER
|WEST CONCORD
|MA
|5/20/2020
|GREAT BARRINGTON NURSING AND REHABILITATION
|148 MAPLE AVENUE
|GREAT BARRINGTON
|MA
|5/20/2020
|GREENWOOD NURSING & REHABILITATION CENTER
|90 GREENWOOD STREET
|WAKEFIELD
|MA
|5/20/2020
|LAKEVIEW HOUSE SKLD NRSG AND RESIDENTIAL CARE FAC
|87 SHATTUCK STREET
|HAVERHILL
|MA
|5/20/2020
|NEW ENGLAND SINAI HOSPITAL TRANSITIONAL CARE UNIT
|150 YORK STREET
|STOUGHTON
|MA
|5/20/2020
|ROYAL AT WAYLAND REHABILITATION & NURSING CENTER
|188 COMMONWEALTH ROAD
|WAYLAND
|MA
|5/20/2020
|SEA VIEW CONVALESCENT AND NURSING HOME
|50 MANSION DRIVE
|ROWLEY
|MA
|5/20/2020
|VICTORIA HAVEN NURSING FACILITY
|137 NICHOLS STREET
|NORWOOD
|MA
|5/20/2020
|WHITTIER BRADFORD TRANSITIONAL CARE UNIT
|145 WARD HILL AVENUE
|BRADFORD
|MA
|5/20/2020
|WHITTIER WESTBOROUGH TRANSITIONAL CARE UNIT
|150 FLANDERS ROAD
|WESTBOROUGH
|MA
|5/20/2020
|ADVINIA CARE AT PROVINCETOWN
|100 ALDEN STREET
|PROVINCETOWN
|MA
|5/21/2020
|ELMHURST HEALTHCARE (THE)
|743 MAIN STREET
|MELROSE
|MA
|5/21/2020
|RENAISSANCE MANOR ON CABOT
|279 CABOT STREET
|HOLYOKE
|MA
|5/21/2020
|SAVOY NURSING & REHAB CTR
|670 COUNTY STREET
|NEW BEDFORD
|MA
|5/21/2020
|ALLIANCE HEALTH AT MARIE ESTHER
|720 BOSTON POST ROAD
|MARLBOROUGH
|MA
|5/22/2020
|BAKER-KATZ SKILLED NURSING AND REHABILITATION CTR
|194 BOARDMAN STREET
|HAVERHILL
|MA
|5/22/2020
|BEAR MOUNTAIN AT ANDOVER
|80 ANDOVER STREET
|ANDOVER
|MA
|5/22/2020
|BELVIDERE HEALTHCARE CENTER
|500 WENTWORTH AVENUE
|LOWELL
|MA
|5/22/2020
|BRIGHAM HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|77 HIGH STREET
|NEWBURYPORT
|MA
|5/22/2020
|JEANNE JUGAN RESIDENCE
|186 HIGHLAND AVENUE
|SOMERVILLE
|MA
|5/22/2020
|LOOMIS LAKESIDE AT REEDS LANDING
|807 WILBRAHAM ROAD
|SPRINGFIELD
|MA
|5/22/2020
|OUR ISLAND HOME
|EAST CREEK ROAD
|NANTUCKET
|MA
|5/22/2020
|PALMER HEALTHCARE CENTER
|250 SHEARER STREET
|PALMER
|MA
|5/22/2020
|POET’S SEAT HEALTH CARE CENTER
|359 HIGH STREET
|GREENFIELD
|MA
|5/22/2020
|RIVERBEND OF SOUTH NATICK
|34 SOUTH LINCOLN STREET
|S NATICK
|MA
|5/22/2020
|SERENITY HILL NURSING CENTER
|655 DEDHAM ST
|WRENTHAM
|MA
|5/22/2020
|TIMOTHY DANIELS HOUSE
|84 ELM STREET
|HOLLISTON
|MA
|5/22/2020
|BERKSHIRE REHABILITATION & SKILLED CARE CENTER
|7 SANDISFIELD ROAD BOX 216
|SANDISFIELD
|MA
|5/23/2020
|DEN-MAR HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|44 SOUTH STREET
|ROCKPORT
|MA
|5/23/2020
|JESMOND NURSING HOME
|271 NAHANT ROAD
|NAHANT
|MA
|5/23/2020
|RIVERCREST LONG TERM CARE
|DEACONESS ROAD
|W CONCORD
|MA
|5/23/2020
|THOMAS UPHAM HOUSE
|519 MAIN STREET
|MEDFIELD
|MA
|5/23/2020
|ALLIANCE HEALTH AT ABBOTT
|28 ESSEX STREET
|LYNN
|MA
|5/24/2020
|BENCHMARK SNR LIVING AT THE COMMONS IN LINCOLN SNF
|3 HARVEST CIRCLE
|LINCOLN
|MA
|5/24/2020
|CARDIGAN NURSING & REHABILITATION CENTER
|59 COUNTRY WAY
|SCITUATE
|MA
|5/24/2020
|CEDARWOOD GARDENS
|130 CHESTNUT STREET
|FRANKLIN
|MA
|5/24/2020
|CHETWYNDE HEALTHCARE
|1650 WASHINGTON STREET
|WEST NEWTON
|MA
|5/24/2020
|CHICOPEE REHABILITATION AND NURSING CENTER
|44 NEW LOMBARD ROAD
|CHICOPEE
|MA
|5/24/2020
|D’YOUVILLE CENTER FOR ADVANCE THERAPY
|1071 VARNUM AVENUE
|LOWELL
|MA
|5/24/2020
|FITCHBURG REHABILITATION AND NURSING CENTER
|94 SUMMER STREET
|FITCHBURG
|MA
|5/24/2020
|HEATHWOOD HEALTHCARE
|188 FLORENCE STREET
|CHESTNUT HILL
|MA
|5/24/2020
|LYDIA TAFT HOUSE
|60 QUAKER HIGHWAY
|UXBRIDGE
|MA
|5/24/2020
|POPE NURSING HOME
|140 WEBB STREET
|WEYMOUTH
|MA
|5/24/2020
|WINDEMERE NURSING & REHAB CTR ON MARTHAS VINEYARD
|ONE HOSPITAL ROAD, PO BOX 1747
|OAK BLUFFS
|MA
|5/24/2020
|BEAR MOUNTAIN AT READING
|1364 MAIN STREET
|READING
|MA
|5/25/2020
|BEAR MOUNTAIN AT SUDBURY
|136 BOSTON POST ROAD
|SUDBURY
|MA
|5/25/2020
|COMMONS RESIDENCE AT ORCHARD COVE
|1 DEL POND DRIVE
|CANTON
|MA
|5/25/2020
|COUNTRY GARDENS HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|2045 GRAND ARMY HIGHWAY
|SWANSEA
|MA
|5/25/2020
|DWYER HOME
|25 STONEHAVEN DRIVE
|WEYMOUTH
|MA
|5/25/2020
|LEE HEALTHCARE
|620 LAUREL STREET
|LEE
|MA
|5/25/2020
|PARK PLACE REHABILITATION & SKILLED CARE CENTER
|113 CENTRAL AVEUNE
|HYDE PARK
|MA
|5/25/2020
|TOWN AND COUNTRY HEALTH CARE CENTER
|259 BALDWIN STREET
|LOWELL
|MA
|5/25/2020
|WESTFIELD GARDENS NURSING AND REHAB
|37 FEEDING HILLS ROAD
|WESTFIELD
|MA
|5/25/2020
|WINGATE AT SHARON
|259 NORWOOD STREET
|SHARON
|MA
|5/25/2020
|ALLIANCE HEALTH AT DEVEREUX
|39 LAFAYETTE STREET
|MARBLEHEAD
|MA
|5/26/2020
|BROOKSIDE REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER
|11 PONTIAC AVENUE
|WEBSTER
|MA
|5/26/2020
|CASA DE RAMANA REHABILITATION CENTER
|485 FRANKLIN STREET
|FRAMINGHAM
|MA
|5/26/2020
|NEW ENGLAND HOMES FOR THE DEAF, INC
|154 WATER STREET
|DANVERS
|MA
|5/26/2020
|SAUGUS REHAB AND NURSING
|266 LINCOLN AVENUE
|SAUGUS
|MA
|5/26/2020
|SIXTEEN ACRES HEALTHCARE CENTER
|215 BICENTENNIAL HIGHWAY
|SPRINGFIELD
|MA
|5/26/2020
|WEST ROXBURY HEALTH & REHABILITATION CENTER
|5060 WASHINGTON STREET
|WEST ROXBURY
|MA
|5/26/2020
|BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – NATICK
|3 VISION DRIVE
|NATICK
|MA
|5/27/2020
|BLAIRE HOUSE OF MILFORD
|20 CLAFLIN STREET
|MILFORD
|MA
|5/27/2020
|BROOKHAVEN AT LEXINGTON
|1010 WALTHAM STREET
|LEXINGTON
|MA
|5/27/2020
|CAMPION HEALTH & WELLNESS, INC
|319 CONCORD ROAD
|WESTON
|MA
|5/27/2020
|CHESTNUT HILL OF EAST LONGMEADOW
|32 CHESTNUT STREET
|EAST LONGMEADOW
|MA
|5/27/2020
|FALL RIVER JEWISH HOME, INC
|538 ROBESON STREET
|FALL RIVER
|MA
|5/27/2020
|HERITAGE HALL SOUTH
|65 COOPER STREET
|AGAWAM
|MA
|5/27/2020
|KEYSTONE CENTER
|44 KEYSTONE DRIVE
|LEOMINSTER
|MA
|5/27/2020
|PINE KNOLL NURSING CENTER
|30 WATERTOWN STREET
|LEXINGTON
|MA
|5/27/2020
|TIMBERLYN HEIGHTS NURSING AND REHABILITATION
|320 MAPLE AVENUE
|GREAT BARRINGTON
|MA
|5/27/2020
|WESTFIELD CENTER
|60 EAST SILVER STREET
|WESTFIELD
|MA
|5/27/2020
|BAYPATH AT DUXBURY NURSING & REHABILITATION CTR
|308 KINGSTOWN WAY
|DUXBURY
|MA
|5/28/2020
|CARLYLE HOUSE
|342 WINTER STREET
|FRAMINGHAM
|MA
|5/28/2020
|GLOUCESTER HEALTHCARE
|272 WASHINGTON STREET
|GLOUCESTER
|MA
|5/28/2020
|JOHN ADAMS HEALTHCARE CENTER
|211 FRANKLIN STREET
|QUINCY
|MA
|5/28/2020
|LAFAYETTE REHABILITATION & SKILLED NURSING FACILIT
|25 LAFAYETTE STREET
|MARBLEHEAD
|MA
|5/28/2020
|MAPLEWOOD REHAB AND NURSING
|6 MORRILL PLACE
|AMESBURY
|MA
|5/28/2020
|PLYMOUTH HARBORSIDE HEALTHCARE
|19 OBERY STREET
|PLYMOUTH
|MA
|5/28/2020
|WALPOLE HEALTHCARE
|160 MAIN STREET
|WALPOLE
|MA
|5/28/2020
|WEST SIDE HOUSE LTC FACILITY
|35 FRUIT STREET
|WORCESTER
|MA
|5/28/2020
|ATTLEBORO HEALTHCARE
|27 GEORGE STREET
|ATTLEBORO
|MA
|5/29/2020
|BERKSHIRE PLACE
|290 SOUTH STREET
|PITTSFIELD
|MA
|5/29/2020
|BLAIRE HOUSE OF WORCESTER
|116 HOUGHTON STREET
|WORCESTER
|MA
|5/29/2020
|CAMBRIDGE REHABILITATION & NURSING CENTER
|8 DANA STREET
|CAMBRIDGE
|MA
|5/29/2020
|DEDHAM HEALTHCARE
|1007 EAST STREET
|DEDHAM
|MA
|5/29/2020
|HERMITAGE HEALTHCARE (THE)
|383 MILL STREET
|WORCESTER
|MA
|5/29/2020
|MARY’S MEADOW AT PROVIDENCE PLACE
|12 GAMELIN STREET
|HOLYOKE
|MA
|5/29/2020
|MATTAPAN HEALTH & REHABILITATION CENTER
|405 RIVER STREET
|MATTAPAN
|MA
|5/29/2020
|MAYFLOWER PLACE NURSING & REHABILITATION CENTER
|579 BUCK ISLAND ROAD
|WEST YARMOUTH
|MA
|5/29/2020
|MELROSE HEALTHCARE
|40 MARTIN STREET
|MELROSE
|MA
|5/29/2020
|MOUNT CARMEL CARE CENTER
|320 PITTSFIELD ROAD
|LENOX
|MA
|5/29/2020
|PAVILION , THE
|876 FALMOUTH ROAD
|HYANNIS
|MA
|5/29/2020
|ROYAL MEGANSETT NURSING & REHABILITATION
|209 COUNTY ROAD BOX 408
|N FALMOUTH
|MA
|5/29/2020
|ROYAL NORWELL NURSING & REHABILITATION CENTER LLC
|329 WASHINGTON STREET
|NORWELL
|MA
|5/29/2020
|STONEHEDGE HEALTH CARE CENTER
|5 REDLANDS ROAD
|W ROXBURY
|MA
|5/29/2020
|TWIN OAKS REHAB AND NURSING
|63 LOCUST STREET
|DANVERS
|MA
|5/29/2020
|WATERVIEW LODGE LLC, REHABILITATION & HEALTHCARE
|250 WEST UNION STREET
|ASHLAND
|MA
|5/29/2020
|WEDGEMERE HEALTHCARE
|146 DEAN STREET
|TAUNTON
|MA
|5/29/2020
|WINDSOR NURSING & RETIREMENT HOME
|265 N MAIN ST
|SOUTH YARMOUTH
|MA
|5/29/2020
|ALLIANCE HEALTH AT BALDWINVILLE
|51 HOSPITAL ROAD
|BALDWINVILLE
|MA
|5/30/2020
|BLUE HILLS HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|1044 PARK STREET
|STOUGHTON
|MA
|5/30/2020
|BRIGHTON HOUSE REHABILITATION & NURSING CENTER
|170 COREY ROAD
|BRIGHTON
|MA
|5/30/2020
|COLONY CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION
|277 WASHINGTON STREET
|ABINGTON
|MA
|5/30/2020
|ELIOT CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION
|168 WEST CENTRAL STREET
|NATICK
|MA
|5/30/2020
|GOVERNORS CENTER
|66 BROAD STREET
|WESTFIELD
|MA
|5/30/2020
|KIMBALL FARMS NURSING CARE CENTER
|40 SUNSET AVENUE
|LENOX
|MA
|5/30/2020
|LANESSA EXTENDED CARE
|751 SCHOOL STREET
|WEBSTER
|MA
|5/30/2020
|MEADOWS OF CENTRAL MASSACHUSETTS (THE)
|111 HUNTOON MEMORIAL HIGHWAY
|ROCHDALE
|MA
|5/30/2020
|MEADOWS, THE
|575 OSGOOD STREET
|NORTH ANDOVER
|MA
|5/30/2020
|PARK AVENUE HEALTH CENTER
|146 PARK AVENUE
|ARLINGTON
|MA
|5/30/2020
|RIVER TERRACE REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR
|1675 NORTH MAIN STREET
|LANCASTER
|MA
|5/30/2020
|ROYAL MEADOW VIEW CENTER
|134 NORTH STREET
|NORTH READING
|MA
|5/30/2020
|ROYAL OF COTUIT
|161 FALMOUTH ROAD
|MASHPEE
|MA
|5/30/2020
|ROYAL WOOD MILL CENTER
|800 ESSEX STREET
|LAWRENCE
|MA
|5/30/2020
|SEVEN HILLS PEDIATRIC CENTER
|22 HILLSIDE AVENUE
|GROTON
|MA
|5/30/2020
|STONE REHABILITATION AND SENIOR LIVING
|277 ELLIOT STREET
|NEWTON UPPER FALLS
|MA
|5/30/2020
|SUDBURY PINES EXTENDED CARE
|642 BOSTON POST ROAD
|SUDBURY
|MA
|5/30/2020
|WEST NEWTON HEALTHCARE
|25 ARMORY STREET
|WEST NEWTON
|MA
|5/30/2020
|WILLIMANSETT CENTER EAST
|11 ST ANTHONY STREET
|CHICOPEE
|MA
|5/30/2020
|AGAWAM HEALTHCARE
|1200 SUFFIELD STREET
|AGAWAM
|MA
|5/31/2020
|CARVALHO GROVE HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|273 OAK GROVE AVENUE
|FALL RIVER
|MA
|5/31/2020
|CHESTNUT WOODS REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR
|73 CHESTNUT STREET
|SAUGUS
|MA
|5/31/2020
|DEXTER HOUSE HEALTHCARE
|120 MAIN STREET
|MALDEN
|MA
|5/31/2020
|LIFE CARE CENTER OF STONEHAM
|25 WOODLAND ROAD
|STONEHAM
|MA
|5/31/2020
|MILFORD CENTER
|10 VETERANS MEMORIAL DRIVE
|MILFORD
|MA
|5/31/2020
|NEW BEDFORD JEWISH CONVALESCENT HOME, INC
|200 HAWTHORN STREET
|NEW BEDFORD
|MA
|5/31/2020
|NEWBRIDGE ON THE CHARLES SKILLED NURSING FACILITY
|7000 GREAT MEADOW ROAD
|DEDHAM
|MA
|5/31/2020
|NORTH ADAMS COMMONS NURSING & REHABILITATION CENTE
|175 FRANKLIN STREET
|NORTH ADAMS
|MA
|5/31/2020
|OAKDALE REHABILITATION & SKILLED NURSING CENTER
|76 NORTH MAIN STREET
|WEST BOYLSTON
|MA
|5/31/2020
|OAKHILL HEALTHCARE
|76 NORTH STREET
|MIDDLEBORO
|MA
|5/31/2020
|ODD FELLOWS HOME OF MASSACHUSETTS
|104 RANDOLPH ROAD
|WORCESTER
|MA
|5/31/2020
|ROYAL NURSING CENTER, LLC
|545 MAIN STREET
|FALMOUTH
|MA
|5/31/2020
|ROYAL OF FAIRHAVEN NURSING CENTER
|184 MAIN STREET
|FAIRHAVEN
|MA
|5/31/2020
|SOUTH DENNIS HEALTHCARE
|1 LOVE LANE
|SOUTH DENNIS
|MA
|5/31/2020
|SPRINGSIDE REHABILITATION AND SKILLED CARE CENTER
|255 LEBANON AVENUE
|PITTSFIELD
|MA
|5/31/2020
|SWEET BROOK OF WILLIAMSTOWN REHABILITATION & N CTR
|1561 COLD SPRING ROAD
|WILLIAMSTOWN
|MA
|5/31/2020
|TREMONT HEALTH CARE CENTER
|605 MAIN STREET
|WAREHAM
|MA
|5/31/2020
|VERO HEALTH & REHAB OF HAMPDEN
|34 MAIN STREET
|HAMPDEN
|MA
|5/31/2020
|WESTBOROUGH HEALTHCARE
|8 COLONIAL DRIVE
|WESTBOROUGH
|MA
|5/31/2020
|WILLOW MANOR
|30 PRINCETON BOULEVARD
|LOWELL
|MA
|5/31/2020
|WINGATE AT WESTON
|75 NORUMBEGA ROAD
|WESTON
|MA
|5/31/2020
|BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – NORTHBORO
|238 WEST MAIN STREET
|NORTHBOROUGH
|MA
|6/1/2020
|CEDAR VIEW REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER
|480 JACKSON STREET
|METHUEN
|MA
|6/1/2020
|CRANEVILLE PLACE REHABILITATION & SKILLED CARE CT
|265 MAIN STREET
|DALTON
|MA
|6/1/2020
|GUARDIAN CENTER (THE)
|888 NORTH MAIN STREET
|BROCKTON
|MA
|6/1/2020
|LINDEN PONDS
|400 LINDEN PONDS WAY
|HINGHAM
|MA
|6/1/2020
|LONGMEADOW OF TAUNTON
|68 DEAN STREET – REAR
|TAUNTON
|MA
|6/1/2020
|MARISTHILL NURSING & REHABILITATION CENTER
|66 NEWTON STREET
|WALTHAM
|MA
|6/1/2020
|MEDFORD REHABILITATION AND NURSING CENTER
|300 WINTHROP STREET
|MEDFORD
|MA
|6/1/2020
|MERRIMACK VALLEY HEALTH CENTER
|22 MAPLE STREET
|AMESBURY
|MA
|6/1/2020
|NEMASKET HEALTHCARE CENTER
|314 MARION ROAD
|MIDDLEBOROUGH
|MA
|6/1/2020
|OXFORD REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER, THE
|689 MAIN STREET
|HAVERHILL
|MA
|6/1/2020
|ROYAL CAPE COD NURSING & REHABILITATION CENTER
|8 LEWIS POINT ROAD
|BUZZARDS BAY
|MA
|6/1/2020
|SOLDIERS HOME IN MASSACHUSETTS
|91 CREST AVENUE
|CHELSEA
|MA
|6/1/2020
|SOUTHSHORE HEALTH CARE CENTER
|115 NORTH AVENUE
|ROCKLAND
|MA
|6/1/2020
|WACHUSETT MANOR
|32 HOSPITAL HILL ROAD
|GARDNER
|MA
|6/1/2020
|WEST REVERE HEALTH CENTER
|133 SALEM STREET
|REVERE
|MA
|6/1/2020
|WILLIMANSETT CENTER WEST
|546 CHICOPEE STREET
|CHICOPEE
|MA
|6/1/2020
|WINGATE AT HARWICH
|111 HEADWATERS DRIVE
|HARWICH
|MA
|6/1/2020
|WINGATE AT HAVERHILL
|190 NORTH AVENUE
|HAVERHILL
|MA
|6/1/2020
|BLUEBERRY HILL REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR
|75 BRIMBAL AVENUE
|BEVERLY
|MA
|6/2/2020
|CAPE HERITAGE REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|37 ROUTE 6A
|SANDWICH
|MA
|6/2/2020
|CAPE REGENCY REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|120 S MAIN STREET
|CENTERVILLE
|MA
|6/2/2020
|DAY BROOK VILLAGE SENIOR LIVING
|298 JARVIS AVENUE
|HOLYOKE
|MA
|6/2/2020
|ELIZABETH SETON
|125 OAKLAND STREET
|WELLESLEY
|MA
|6/2/2020
|FAIRVIEW COMMONS NURSING & REHABILITATION CENTER
|CHRISTIAN HILL ROAD
|GREAT BARRINGTON
|MA
|6/2/2020
|HERITAGE HALL EAST
|464 MAIN STREET P O BOX 348
|AGAWAM
|MA
|6/2/2020
|KNOLLWOOD NURSING CENTER
|87 BRIARWOOD CIRCLE
|WORCESTER
|MA
|6/2/2020
|LIFE CARE CENTER OF THE SOUTH SHORE
|309 DRIFTWAY BOX 830
|SCITUATE
|MA
|6/2/2020
|MEDWAY COUNTRY MANOR SKILLED NURSING & REHABILITAT
|115 HOLLISTON STREET
|MEDWAY
|MA
|6/2/2020
|NEVILLE CENTER AT FRESH POND FOR NURSING & REHAB
|640 CONCORD AVENUE
|CAMBRIDGE
|MA
|6/2/2020
|NEWTON WELLESLEY CENTER FOR ALZHEIMER’S CARE
|694 WORCESTER RD
|WELLESLEY FMS
|MA
|6/2/2020
|REHABILITATION & NURSING CENTER AT EVERETT (THE)
|289 ELM STREET
|EVERETT
|MA
|6/2/2020
|REVOLUTION CHARLWELL
|305 WALPOLE STREET
|NORWOOD
|MA
|6/2/2020
|SACHEM CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION
|66 CENTRAL STREET
|EAST BRIDGEWATER
|MA
|6/2/2020
|WAREHAM HEALTHCARE
|50 INDIAN NECK ROAD
|WAREHAM
|MA
|6/2/2020
|WILMINGTON REHAB CENTER
|90 WEST STREET
|WILMINGTON
|MA
|6/2/2020
|WINGATE AT NORTON
|184 MANSFIELD AVENUE
|NORTON
|MA
|6/2/2020
|BEAR MOUNTAIN WEST SPRINGFIELD
|42 PROSPECT AVENUE
|WEST SPRINGFIELD
|MA
|6/3/2020
|BOSTONIAN NURSING CARE & REHABILITATION CTR, THE
|337 NEPONSET AVENUE
|DORCHESTER
|MA
|6/3/2020
|CARE ONE AT BROOKLINE
|99 PARK STREET
|BROOKLINE
|MA
|6/3/2020
|CARE ONE AT CONCORD
|57 OLD ROAD TO NINE ACRE CORNER
|W CONCORD
|MA
|6/3/2020
|CARE ONE AT NORTHAMPTON
|548 ELM STREET
|NORTHAMPTON
|MA
|6/3/2020
|CARE ONE AT PEABODY
|199 ANDOVER STREET
|PEABODY
|MA
|6/3/2020
|CONTINUING CARE AT BROOKSBY VILLAGE
|400 BROOKSBY VILLAGE DRIVE
|PEABODY
|MA
|6/3/2020
|COPLEY AT STOUGHTON – BAYSTATE CONSOLIDATED PROPER
|380 SUMNER STREET
|STOUGHTON
|MA
|6/3/2020
|COUNTRY CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION
|180 LOW STREET
|NEWBURYPORT
|MA
|6/3/2020
|ELAINE CENTER AT HADLEY
|20 NORTH MAPLE STREET
|HADLEY
|MA
|6/3/2020
|FITCHBURG HEALTHCARE
|1199 JOHN FITCH HWY
|FITCHBURG
|MA
|6/3/2020
|GARDEN PLACE HEALTHCARE
|193-195 PLEASANT STREET
|ATTLEBORO
|MA
|6/3/2020
|HANNAH B G SHAW HOME FOR THE AGED
|299 WAREHAM STREET PO BOX 390
|MIDDLEBORO
|MA
|6/3/2020
|HERITAGE HALL NORTH
|55 COOPER STREET
|AGAWAM
|MA
|6/3/2020
|HIGHVIEW OF NORTHAMPTON
|222 RIVER ROAD
|LEEDS
|MA
|6/3/2020
|HOLYOKE HEALTHCARE CENTER
|282 CABOT STREET
|HOLYOKE
|MA
|6/3/2020
|HUNT NURSING & REHAB CENTER
|90 LINDALL STREET
|DANVERS
|MA
|6/3/2020
|LIFE CARE CENTER OF MERRIMACK VALLEY
|80 BOSTON ROAD
|BILLERICA
|MA
|6/3/2020
|LIFE CARE CENTER OF NASHOBA VALLEY
|191 FOSTER STREET
|LITTLETON
|MA
|6/3/2020
|LUTHERAN REHABILITATION & SKILLED CARE CENTER
|26 HARVARD STREET
|WORCESTER
|MA
|6/3/2020
|MONT MARIE REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER
|36 LOWER WESTFIELD ROAD
|HOLYOKE
|MA
|6/3/2020
|QUEEN ANNE NURSING HOME, INC
|50 RECREATION PARK DRIVE
|HINGHAM
|MA
|6/3/2020
|QUINCY HEALTH AND REHABILITATION CENTER LLC
|11 MCGRATH HIGHWAY
|QUINCY
|MA
|6/3/2020
|SOUTHWOOD AT NORWELL NURSING CTR
|501 CORDWAINER DRIVE
|NORWELL
|MA
|6/3/2020
|ST CAMILLUS HEALTH CENTER
|447 HILL STREET
|WHITINSVILLE
|MA
|6/3/2020
|ST JOSEPH REHAB & NURSING CARE CENTER
|321 CENTRE STREET
|DORCHESTER
|MA
|6/3/2020
|VERO HEALTH & REHAB OF SOUTH HADLEY
|573 GRANBY RD
|SOUTH HADLEY
|MA
|6/3/2020
|VERO HEALTH & REHAB OF WILBRAHAM
|9 MAPLE STREET
|WILBRAHAM
|MA
|6/3/2020
|WAKEFIELD CENTER
|ONE BATHOL STREET
|WAKEFIELD
|MA
|6/3/2020
|WATERTOWN HEALTH CENTER
|59 COOLIDGE HILL ROAD
|WATERTOWN
|MA
|6/3/2020
|WESTFORD HOUSE
|3 PARK DRIVE
|WESTFORD
|MA
|6/3/2020
|WINGATE AT CHESTNUT HILL
|615 HEATH STREET
|CHESTNUT HILL
|MA
|6/3/2020
|WORCESTER HEALTH CENTER
|25 ORIOL DRIVE
|WORCESTER
|MA
|6/3/2020
|APPLE VALLEY CENTER
|400 GROTON ROAD
|AYER
|MA
|6/4/2020
|BRANDON WOODS OF DARTMOUTH
|567 DARTMOUTH STREET
|SOUTH DARTMOUTH
|MA
|6/4/2020
|BROCKTON HEALTH CENTER
|2 BEAUMONT AVENUE
|BROCKTON
|MA
|6/4/2020
|BRUSH HILL CARE CENTER
|1200 BRUSH HILL ROAD
|MILTON
|MA
|6/4/2020
|CARE ONE AT NEWTON
|2101 WASHINGTON STREET
|NEWTON
|MA
|6/4/2020
|CENTER FOR EXTENDED CARE AT AMHERST
|150 UNIVERSITY DRIVE
|AMHERST
|MA
|6/4/2020
|CHARLENE MANOR EXTENDED CARE FACILITY
|130 COLRAIN ROAD
|GREENFIELD
|MA
|6/4/2020
|EAST LONGMEADOW SKILLED NURSING CENTER
|305 MAPLE STREET
|EAST LONGMEADOW
|MA
|6/4/2020
|HERITAGE HALL WEST
|61 COOPER ST
|AGAWAM
|MA
|6/4/2020
|KATZMAN FAMILY CENTER FOR LIVING
|17 LAFAYETTE AVENUE
|CHELSEA
|MA
|6/4/2020
|LIFE CARE CENTER OF ACTON
|ONE GREAT ROAD
|ACTON
|MA
|6/4/2020
|LIFE CARE CENTER OF THE NORTH SHORE
|111 BIRCH STREET
|LYNN
|MA
|6/4/2020
|LIFE CARE CENTER OF WILBRAHAM
|2399 BOSTON ROAD
|WILBRAHAM
|MA
|6/4/2020
|LIGHTHOUSE NURSING CARE CENTER
|204 PROCTOR AVENUE
|REVERE
|MA
|6/4/2020
|MARIAN MANOR OF TAUNTON
|33 SUMMER STREET
|TAUNTON
|MA
|6/4/2020
|MASCONOMET HEALTHCARE CENTER
|123 HIGH STREET
|TOPSFIELD
|MA
|6/4/2020
|MEADOW GREEN NURSING AND REHABILITATION CENTER
|45 WOBURN STREET
|WALTHAM
|MA
|6/4/2020
|MT GREYLOCK EXTENDED CARE FACILITY
|1000 NORTH STREET
|PITTSFIELD
|MA
|6/4/2020
|NORWOOD HEALTHCARE
|460 WASHINGTON STREET
|NORWOOD
|MA
|6/4/2020
|OAK KNOLL HEALTHCARE CENTER
|9 ARBETTER DRIVE
|FRAMINGHAM
|MA
|6/4/2020
|OAKS, THE
|4525 ACUSHNET AVENUE
|NEW BEDFORD
|MA
|6/4/2020
|PALM SKILLED NRSING CR & CTR FOR REHAB EXCELLENCE
|40 PARKHURST ROAD
|CHELMSFORD
|MA
|6/4/2020
|PLEASANT BAY OF BREWSTER REHAB CENTER
|383 SOUTH ORLEANS ROAD
|BREWSTER
|MA
|6/4/2020
|SALEM REHAB CENTER
|7 LORING HILLS AVENUE
|SALEM
|MA
|6/4/2020
|SHREWSBURY NURSING & REHABILITATION CENTER
|40 JULIO DRIVE
|SHREWSBURY
|MA
|6/4/2020
|SOUTHPOINTE REHAB CENTER
|100 AMITY STREET
|FALL RIVER
|MA
|6/4/2020
|ST JOSEPH MANOR HEALTH CARE INC
|215 THATCHER STREET
|BROCKTON
|MA
|6/4/2020
|SUNNY ACRES NURSING HOME
|254 BILLERICA ROAD
|CHELMSFORD
|MA
|6/4/2020
|WEBSTER MANOR REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|745 SCHOOL STREET
|WEBSTER
|MA
|6/4/2020
|WINGATE AT NEEDHAM
|589 HIGHLAND AVENUE
|NEEDHAM
|MA
|6/4/2020
|ABERJONA NURSING CENTER, INC
|184 SWANTON STREET
|WINCHESTER
|MA
|6/5/2020
|ACADEMY MANOR
|89 MORTON STREET
|ANDOVER
|MA
|6/5/2020
|ALLIANCE HEALTH AT BRAINTREE
|175 GROVE STREET
|BRAINTREE
|MA
|6/5/2020
|ALLIANCE HEALTH AT WEST ACRES
|804 PLEASANT STREET
|BROCKTON
|MA
|6/5/2020
|BETHANY SKILLED NURSING FACILITY
|97 BETHANY ROAD
|FRAMINGHAM
|MA
|6/5/2020
|BLAIRE HOUSE OF TEWKSBURY
|10 ERLIN TERRACE
|TEWKSBURY
|MA
|6/5/2020
|BOURNE MANOR EXTENDED CARE FACILITY
|146 MAC ARTHUR BOULEVARD
|BOURNE
|MA
|6/5/2020
|BRAINTREE MANOR HEALTHCARE
|1102 WASHINGTON STREET
|BRAINTREE
|MA
|6/5/2020
|BRANDON WOODS OF NEW BEDFORD
|397 COUNTY STREET
|NEW BEDFORD
|MA
|6/5/2020
|BUCKLEY-GREENFIELD HEALTHCARE CENTER
|95 LAUREL STREET
|GREENFIELD
|MA
|6/5/2020
|CARE ONE AT LOWELL
|19 VARNUM STREET
|LOWELL
|MA
|6/5/2020
|COUNTRYSIDE HEALTH CARE OF MILFORD
|COUNTRYSIDE DRIVE
|MILFORD
|MA
|6/5/2020
|FALL RIVER HEALTHCARE
|1748 HIGHLAND AVENUE
|FALL RIVER
|MA
|6/5/2020
|FARREN CARE CENTER
|340 MOTAGUE CITY ROAD
|TURNERS FALLS
|MA
|6/5/2020
|GARDNER REHABILITATION AND NURSING CENTER
|59 EASTWOOD CIRCLE
|GARDNER
|MA
|6/5/2020
|HATHORNE HILL
|15 KIRKBRIDE DRIVE
|DANVERS
|MA
|6/5/2020
|LINDA MANOR EXTENDED CARE FACILITY
|349 HAYDENVILLE ROAD
|LEEDS
|MA
|6/5/2020
|MARY ANN MORSE NURSING & REHABILITATION
|45 UNION STREET
|NATICK
|MA
|6/5/2020
|MOUNT SAINT VINCENT CARE CENTER
|35 HOLY FAMILY ROAD
|HOLYOKE
|MA
|6/5/2020
|NEW ENGLAND PEDIATRIC CARE
|78 BOSTON ROAD
|NORTH BILLERICA
|MA
|6/5/2020
|PENACOOK PLACE, INC
|150 WATER STREET
|HAVERHILL
|MA
|6/5/2020
|PILGRIM REHABILITATION & SKILLED NURSING CENTER
|96 FOREST STREET
|PEABODY
|MA
|6/5/2020
|RESERVOIR CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION, THE
|400 BOLTON STREET
|MARLBOROUGH
|MA
|6/5/2020
|REVOLUTION KIMWELL
|495 NEW BOSTON ROAD
|FALL RIVER
|MA
|6/5/2020
|SEACOAST NURSING & REHABILITATION CENTER INC
|292 WASHINGTON STREET
|GLOUCESTER
|MA
|6/5/2020
|SOUTHBRIDGE REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|84 CHAPIN STREET
|SOUTHBRIDGE
|MA
|6/5/2020
|ST FRANCIS REHABILITATION & NURSING CENTER
|101 PLANTATION STREET
|WORCESTER
|MA
|6/5/2020
|ST MARY HEALTH CARE CENTER
|39 QUEEN STREET
|WORCESTER
|MA
|6/5/2020
|SUTTON HILL CENTER
|1801 TURNPIKE STREET
|NORTH ANDOVER
|MA
|6/5/2020
|WEBSTER PARK REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER
|56 WEBSTER STREET
|ROCKLAND
|MA
|6/5/2020
|ALLIANCE HEALTH AT ROSEWOOD
|22 JOHNSON STREET
|PEABODY
|MA
|6/6/2020
|BEAR HILL NURSING CENTER AT WAKEFIELD
|ENTER 11 NORTH STREET
|STONEHAM
|MA
|6/6/2020
|BEAUMONT AT UNIVERSITY CAMPUS
|378 PLANTATION STREET
|WORCESTER
|MA
|6/6/2020
|BRENTWOOD REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR (THE)
|56 LIBERTY STREET
|DANVERS
|MA
|6/6/2020
|BRIARWOOD REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER
|150 LINCOLN STREET
|NEEDHAM
|MA
|6/6/2020
|CARE ONE AT ESSEX PARK
|265 ESSEX STREET
|BEVERLY
|MA
|6/6/2020
|CARE ONE AT WILMINGTON
|750 WOBURN STREET
|WILMINGTON
|MA
|6/6/2020
|CHAPIN CENTER
|200 KENDALL STREET
|SPRINGFIELD
|MA
|6/6/2020
|CHRISTOPHER HOUSE OF WORCESTER
|10 MARY SCANO DRIVE
|WORCESTER
|MA
|6/6/2020
|COLONIAL REHABILITATION AND NURSING CENTER
|125 BROAD STREET
|WEYMOUTH
|MA
|6/6/2020
|HANNAH DUSTON HEALTHCARE CENTER
|126 MONUMENT STREET
|HAVERHILL
|MA
|6/6/2020
|HARBOR HOUSE NURSING & REHABILITATION CENTER
|11 CONDITO ROAD
|HINGHAM
|MA
|6/6/2020
|HELLENIC NURSING & REHABILITATION CENTER
|601 SHERMAN STREET
|CANTON
|MA
|6/6/2020
|HIGHLANDS, THE
|335 NICHOLS ROAD
|FITCHBURG
|MA
|6/6/2020
|JEFFREY & SUSAN BRUDNICK CENTER FOR LIVING
|240 LYNNFIELD STREET
|PEABODY
|MA
|6/6/2020
|JML CARE CENTER INC
|184 TER HEUN DRIVE
|FALMOUTH
|MA
|6/6/2020
|LEDGEWOOD REHABILITATION & SKILLED NURSING CENTER
|87 HERRICK STREET
|BEVERLY
|MA
|6/6/2020
|LEONARD FLORENCE CENTER FOR LIVING
|165 CAPTAIN’S ROW
|CHELSEA
|MA
|6/6/2020
|LIBERTY COMMONS
|390 ORLEANS ROAD
|NORTH CHATHAM
|MA
|6/6/2020
|LIFE CARE CENTER OF ATTLEBORO
|969 PARK STREET
|ATTLEBORO
|MA
|6/6/2020
|LIFE CARE CENTER OF LEOMINSTER
|370 WEST STREET
|LEOMINSTER
|MA
|6/6/2020
|MAPLES REHABILITATION & NURSING CENTER
|90 TAUNTON STREET
|WRENTHAM
|MA
|6/6/2020
|MARLBOROUGH HILLS REHABILITATION & HLTH CARE CTR
|121 NORTHBORO ROAD
|MARLBOROUGH
|MA
|6/6/2020
|NORTHWOOD REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER
|1010 VARNUM AVENUE
|LOWELL
|MA
|6/6/2020
|OUR LADYS HAVEN OF FAIRHAVEN INC
|71 CENTER STREET
|FAIRHAVEN
|MA
|6/6/2020
|PORT HEALTHCARE CENTER
|6 HALE STREET
|NEWBURYPORT
|MA
|6/6/2020
|PRESCOTT HOUSE
|140 PRESCOTT STREET
|NORTH ANDOVER
|MA
|6/6/2020
|QUABBIN VALLEY HEALTHCARE
|821 DANIEL SHAYS HIGHWAY
|ATHOL
|MA
|6/6/2020
|QUABOAG REHABILITATION & SKILLED CARE FACILITY
|47 EAST MAIN STREET
|WEST BROOKFIELD
|MA
|6/6/2020
|SIPPICAN HEALTHCARE CENTER
|15 MILL STREET
|MARION
|MA
|6/6/2020
|WILLIAMSTOWN COMMONS NURSING & REHAB
|25 ADAMS ROAD
|WILLIAMSTOWN
|MA
|6/6/2020
|WINCHESTER NURSING CENTER, INC
|223 SWANTON STREET
|WINCHESTER
|MA
|6/6/2020
|WINGATE AT SILVER LAKE
|17 CHIPMAN WAY
|KINGSTON
|MA
|6/6/2020
|BEAR MOUNTAIN AT WORCESTER
|59 ACTON STREET
|WORCESTER
|MA
|6/7/2020
|BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – WESTBORO
|3 LYMAN STREET
|WESTBOROUGH
|MA
|6/7/2020
|CARE ONE AT LEXINGTON
|178 LOWELL STREET
|LEXINGTON
|MA
|6/7/2020
|CARE ONE AT NEW BEDFORD
|221 FITZGERALD DRIVE
|NEW BEDFORD
|MA
|6/7/2020
|CARE ONE AT WEYMOUTH
|64 PERFORMANCE DRIVE
|WEYMOUTH
|MA
|6/7/2020
|CARLETON-WILLARD VILLAGE RETIREMENT & NURSING CTR
|100 OLD BILLERICA ROAD
|BEDFORD
|MA
|6/7/2020
|EASTPOINTE REHAB CENTER
|255 CENTRAL AVENUE
|CHELSEA
|MA
|6/7/2020
|FAIRHAVEN HEALTHCARE CENTER
|476 VARNUM AVENUE
|LOWELL
|MA
|6/7/2020
|GLEN RIDGE NURSING CARE CENTER
|120 MURRAY STREET
|MEDFORD
|MA
|6/7/2020
|HANCOCK PARK REHABILITATION AND NURSING CENTER
|164 PARKINGWAY
|QUINCY
|MA
|6/7/2020
|HATHAWAY MANOR EXTENDED CARE
|863 HATHAWAY ROAD
|NEW BEDFORD
|MA
|6/7/2020
|JEWISH HEALTHCARE CENTER
|629 SALISBURY STREET
|WORCESTER
|MA
|6/7/2020
|JOHN SCOTT HOUSE NURSING & REHABILITATION CENTER
|233 MIDDLE STREET
|BRAINTREE
|MA
|6/7/2020
|LIFE CARE CENTER OF AUBURN
|14 MASONIC CIRCLE
|AUBURN
|MA
|6/7/2020
|LIFE CARE CENTER OF RAYNHAM
|546 SOUTH STREET EAST
|RAYNHAM
|MA
|6/7/2020
|OVERLOOK MASONIC HEALTH CENTER
|88 MASONIC HOME ROAD PO BOX 1000
|CHARLTON
|MA
|6/7/2020
|PARSONS HILL REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|1350 MAIN STREET
|WORCESTER
|MA
|6/7/2020
|PLYMOUTH REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|123 SOUTH STREET
|PLYMOUTH
|MA
|6/7/2020
|SANCTA MARIA NURSING FACILITY
|799 CONCORD AVENUE
|CAMBRIDGE
|MA
|6/7/2020
|SOMERSET RIDGE CENTER
|455 BRAYTON AVENUE
|SOMERSET
|MA
|6/7/2020
|SOUTH COVE MANOR NURSING & REHABILITATION CENTER
|288 WASHINGTON STREET
|QUINCY
|MA
|6/7/2020
|SOUTHEAST HEALTH CARE CENTER
|184 LINCOLN STREET
|NORTH EASTON
|MA
|6/7/2020
|STERLING VILLAGE
|18 DANA HILL ROAD
|STERLING
|MA
|6/7/2020
|WOBURN NURSING CENTER, INC
|18 FRANCES STREET
|WOBURN
|MA
|6/7/2020
|WORCESTER REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|119 PROVIDENCE STREET
|WORCESTER
|MA
|6/7/2020
|ALDEN COURT NURSING CARE & REHABILITATION CENTER
|389 ALDEN ROAD
|FAIRHAVEN
|MA
|6/8/2020
|ALLIANCE HEALTH AT MARINA BAY
|2 SEAPORT DRIVE
|QUINCY
|MA
|6/8/2020
|BAYPOINTE REHAB CENTER
|50 CHRISTY PLACE
|BROCKTON
|MA
|6/8/2020
|BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – NORTHBRIDGE
|85 BEAUMONT DRIVE
|NORTHBRIDGE
|MA
|6/8/2020
|BELMONT MANOR NURSING HOME, IN
|34 AGASSIZ AVENUE
|BELMONT
|MA
|6/8/2020
|CARE ONE AT HOLYOKE
|260 EASTHAMPTON ROAD
|HOLYOKE
|MA
|6/8/2020
|CARE ONE AT MILLBURY
|312 MILLBURY AVENUE
|MILLBURY
|MA
|6/8/2020
|CARE ONE AT RANDOLPH
|49 THOMAS PATTEN DRIVE
|RANDOLPH
|MA
|6/8/2020
|CARE ONE AT REDSTONE
|135 BENTON DRIVE
|EAST LONGMEADOW
|MA
|6/8/2020
|CLIFTON REHABILITATION NURSING CENTER
|500 WILBUR AVENUE
|SOMERSET
|MA
|6/8/2020
|ELLIS NURSING HOME (THE)
|135 ELLIS AVENUE
|NORWOOD
|MA
|6/8/2020
|HILLCREST COMMONS NURSING & REHABILITATION CENTER
|169 VALENTINE ROAD
|PITTSFIELD
|MA
|6/8/2020
|HOLDEN REHABILITATION & NURSING CENTER
|32 MAYO ROAD
|HOLDEN
|MA
|6/8/2020
|JULIAN J LEVITT FAMILY NURSING HOME
|770 CONVERSE STREET
|LONGMEADOW
|MA
|6/8/2020
|LIFE CARE CENTER OF PLYMOUTH
|94 OBERY STREET
|PLYMOUTH
|MA
|6/8/2020
|LIFE CARE CENTER OF WEST BRIDGEWATER
|765 WEST CENTER STREET
|WEST BRIDGEWATER
|MA
|6/8/2020
|M I NURSING & RESTORATIVE CENTER
|172 LAWRENCE STREET
|LAWRENCE
|MA
|6/8/2020
|MADONNA MANOR NURSING HOME
|85 NORTH WASHINGTON STREET
|NORTH ATTLEBORO
|MA
|6/8/2020
|NEVINS NURSING & REHABILITATION CENTER
|TEN INGALLS COURT
|METHUEN
|MA
|6/8/2020
|NOTRE DAME LONG TERM CARE CENTER
|559 PLANTATION STREET
|WORCESTER
|MA
|6/8/2020
|ROYAL BRAINTREE NURSING AND REHABILITATION CENTER
|95 COMMERCIAL STREET
|BRAINTREE
|MA
|6/8/2020
|SACRED HEART NURSING HOME
|359 SUMMER STREET
|NEW BEDFORD
|MA
|6/8/2020
|SARAH BRAYTON NURSING CARE CTR
|4901 NORTH MAIN STREET
|FALL RIVER
|MA
|6/8/2020
|CATHOLIC MEMORIAL HOME
|2446 HIGHLAND AVENUE
|FALL RIVER
|MA
|6/9/2020
|COURTYARD NURSING CARE CENTER
|200 GOVERNORS AVENUE
|MEDFORD
|MA
|6/9/2020
|D’YOUVILLE SENIOR CARE
|981 VARNUM AVENUE
|LOWELL
|MA
|6/9/2020
|ST PATRICK’S MANOR
|863 CENTRAL STREET
|FRAMINGHAM
|MA
|6/9/2020