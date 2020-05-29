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Massachusetts Phase II: Baker releases guidance for restaurants and lodging

PPE shipments being delivered to nursing homes across Massachusetts

Coronavirus Local Impact
Posted: / Updated:

(FEMA) – On April 30, Vice President Pence, leader of the White House Coronavirus Task Force, directed the Federal Emergency Management Agency (FEMA) to coordinate shipments of personal protective equipment (PPE) to more than 15,000 nursing homes across America. These shipments will provide a 14-day supply of PPE to staff working in the nursing homes.

FEMA Administrator Peter Gaynor stated the agency will send the first shipments with a seven-day supply starting in May, and a second wave in early June. In total, FEMA will distribute 608,000 pieces of eye protection, 6.9 million masks, 6.4 million gowns, and 31.4 million pairs of gloves.

Vice President Pence visited Woodbine Rehabilitation and Healthcare Center in Alexandria, VA to deliver one of these shipments of PPE. At the event, the Vice President stated, “This is one installment of deliveries that will go from FEMA to 15,400 nursing homes across the country…And it’s the first of two installments that will be delivered literally around the country.”

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Administrator, Seema Verma also spoke on the effort to help deliver PPE to nursing homes across the country at the Woodbine Rehabilitation and Healthcare Center:

“I think today’s effort really speaks to the whole-of-government approach.  We really appreciate the President’s leadership and the Vice President around the Task Force.”

Information for Massachusetts deliveries can be found here:

Provider NameAddressCityStateTentative Shipment Date
RECUPERATIVE SERVICES UNIT-HEBREW REHAB CENTER1200 CENTRE STREETBOSTONMA5/14/2020
ARMENIAN NURSING & REHABILITATION CENTER431 POND STREETBOSTONMA5/15/2020
PARKWAY HEALTH AND REHABILITATION CENTER1190 VFW PARKWAYBOSTONMA5/15/2020
PRESENTATION REHAB AND SKILLED CARE CENTER10 BELLAMY STREETBOSTONMA5/15/2020
BOSTON HOME, INC (THE)2049 DORCHESTER AVENUEBOSTONMA5/15/2020
NORTH END REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER70 FULTON STREETBOSTONMA5/15/2020
MARIAN MANOR130 DORCHESTER STREETBOSTONMA5/15/2020
GERMAN CENTER FOR EXTENDED CARE2222 CENTRE STREETBOSTONMA5/15/2020
ADVOCATE HEALTHCARE OF EAST BOSTON, LLC111 ORIENT AVENUEEAST BOSTONMA5/15/2020
BENJAMIN HEALTHCARE CENTER120 FISHER AVENUEBOSTONMA5/15/2020
LAUREL RIDGE REHAB AND SKILLED CARE CENTER174 FOREST HILLS STREETBOSTONMA5/15/2020
SHERRILL HOUSE135 SOUTH HUNTINGTON AVENUEBOSTONMA5/15/2020
BERKELEY RETIREMENT HOME,THE150 BERKELEY STREETLAWRENCEMA5/19/2020
PHILLIPS MANOR NURSING HOME28 LINWOOD ROADLYNNMA5/19/2020
BRIDGEWATER NURSING HOME16 PLEASANT STREETBRIDGEWATERMA5/20/2020
COLEMAN HOUSE112 WEST MAIN STREETNORTHBOROUGHMA5/20/2020
EMERSON REHABILITATION & TRANSITIONAL CARE UNITOLD ROAD TO NINE ACRE CORNERWEST CONCORDMA5/20/2020
GREAT BARRINGTON NURSING AND REHABILITATION148 MAPLE AVENUEGREAT BARRINGTONMA5/20/2020
GREENWOOD NURSING & REHABILITATION CENTER90 GREENWOOD STREETWAKEFIELDMA5/20/2020
LAKEVIEW HOUSE SKLD NRSG  AND RESIDENTIAL CARE FAC87 SHATTUCK STREETHAVERHILLMA5/20/2020
NEW ENGLAND SINAI HOSPITAL TRANSITIONAL CARE UNIT150 YORK STREETSTOUGHTONMA5/20/2020
ROYAL AT WAYLAND REHABILITATION & NURSING CENTER188 COMMONWEALTH ROADWAYLANDMA5/20/2020
SEA VIEW CONVALESCENT AND NURSING HOME50 MANSION DRIVEROWLEYMA5/20/2020
VICTORIA HAVEN NURSING FACILITY137 NICHOLS STREETNORWOODMA5/20/2020
WHITTIER BRADFORD TRANSITIONAL CARE UNIT145 WARD HILL AVENUEBRADFORDMA5/20/2020
WHITTIER WESTBOROUGH TRANSITIONAL CARE UNIT150 FLANDERS ROADWESTBOROUGHMA5/20/2020
ADVINIA CARE AT PROVINCETOWN100 ALDEN STREETPROVINCETOWNMA5/21/2020
ELMHURST HEALTHCARE (THE)743 MAIN STREETMELROSEMA5/21/2020
RENAISSANCE MANOR ON CABOT279 CABOT STREETHOLYOKEMA5/21/2020
SAVOY NURSING & REHAB CTR670 COUNTY STREETNEW BEDFORDMA5/21/2020
ALLIANCE HEALTH AT MARIE ESTHER720 BOSTON POST ROADMARLBOROUGHMA5/22/2020
BAKER-KATZ SKILLED NURSING AND REHABILITATION CTR194 BOARDMAN STREETHAVERHILLMA5/22/2020
BEAR MOUNTAIN AT ANDOVER80 ANDOVER STREETANDOVERMA5/22/2020
BELVIDERE HEALTHCARE CENTER500 WENTWORTH AVENUELOWELLMA5/22/2020
BRIGHAM HEALTH AND REHABILITATION CENTER77 HIGH STREETNEWBURYPORTMA5/22/2020
JEANNE JUGAN RESIDENCE186 HIGHLAND AVENUESOMERVILLEMA5/22/2020
LOOMIS LAKESIDE AT REEDS LANDING807 WILBRAHAM ROADSPRINGFIELDMA5/22/2020
OUR ISLAND HOMEEAST CREEK ROADNANTUCKETMA5/22/2020
PALMER HEALTHCARE CENTER250 SHEARER STREETPALMERMA5/22/2020
POET’S SEAT HEALTH CARE CENTER359 HIGH STREETGREENFIELDMA5/22/2020
RIVERBEND OF SOUTH NATICK34 SOUTH LINCOLN STREETS NATICKMA5/22/2020
SERENITY HILL NURSING CENTER655 DEDHAM STWRENTHAMMA5/22/2020
TIMOTHY DANIELS HOUSE84 ELM STREETHOLLISTONMA5/22/2020
BERKSHIRE REHABILITATION & SKILLED CARE CENTER7 SANDISFIELD ROAD BOX 216SANDISFIELDMA5/23/2020
DEN-MAR HEALTH AND REHABILITATION CENTER44 SOUTH STREETROCKPORTMA5/23/2020
JESMOND NURSING HOME271 NAHANT ROADNAHANTMA5/23/2020
RIVERCREST LONG TERM CAREDEACONESS ROADW CONCORDMA5/23/2020
THOMAS UPHAM HOUSE519 MAIN STREETMEDFIELDMA5/23/2020
ALLIANCE HEALTH AT ABBOTT28 ESSEX STREETLYNNMA5/24/2020
BENCHMARK SNR LIVING AT THE COMMONS IN LINCOLN SNF3 HARVEST CIRCLELINCOLNMA5/24/2020
CARDIGAN NURSING & REHABILITATION CENTER59 COUNTRY WAYSCITUATEMA5/24/2020
CEDARWOOD GARDENS130 CHESTNUT STREETFRANKLINMA5/24/2020
CHETWYNDE HEALTHCARE1650 WASHINGTON STREETWEST NEWTONMA5/24/2020
CHICOPEE REHABILITATION AND NURSING CENTER44 NEW LOMBARD ROADCHICOPEEMA5/24/2020
D’YOUVILLE CENTER FOR ADVANCE THERAPY1071 VARNUM AVENUELOWELLMA5/24/2020
FITCHBURG REHABILITATION AND NURSING CENTER94 SUMMER STREETFITCHBURGMA5/24/2020
HEATHWOOD HEALTHCARE188 FLORENCE STREETCHESTNUT HILLMA5/24/2020
LYDIA TAFT HOUSE60 QUAKER HIGHWAYUXBRIDGEMA5/24/2020
POPE NURSING HOME140 WEBB STREETWEYMOUTHMA5/24/2020
WINDEMERE NURSING & REHAB CTR ON MARTHAS VINEYARDONE HOSPITAL ROAD, PO BOX 1747OAK BLUFFSMA5/24/2020
BEAR MOUNTAIN AT READING1364 MAIN STREETREADINGMA5/25/2020
BEAR MOUNTAIN AT SUDBURY136 BOSTON POST ROADSUDBURYMA5/25/2020
COMMONS RESIDENCE AT ORCHARD COVE1 DEL POND DRIVECANTONMA5/25/2020
COUNTRY GARDENS HEALTH AND REHABILITATION CENTER2045 GRAND ARMY HIGHWAYSWANSEAMA5/25/2020
DWYER HOME25 STONEHAVEN DRIVEWEYMOUTHMA5/25/2020
LEE HEALTHCARE620 LAUREL STREETLEEMA5/25/2020
PARK PLACE REHABILITATION & SKILLED CARE CENTER113 CENTRAL AVEUNEHYDE PARKMA5/25/2020
TOWN AND COUNTRY HEALTH CARE CENTER259 BALDWIN STREETLOWELLMA5/25/2020
WESTFIELD GARDENS NURSING AND REHAB37 FEEDING HILLS ROADWESTFIELDMA5/25/2020
WINGATE AT SHARON259 NORWOOD STREETSHARONMA5/25/2020
ALLIANCE HEALTH AT DEVEREUX39 LAFAYETTE STREETMARBLEHEADMA5/26/2020
BROOKSIDE REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER11 PONTIAC AVENUEWEBSTERMA5/26/2020
CASA DE RAMANA REHABILITATION CENTER485 FRANKLIN STREETFRAMINGHAMMA5/26/2020
NEW ENGLAND HOMES FOR THE DEAF, INC154 WATER STREETDANVERSMA5/26/2020
SAUGUS REHAB AND NURSING266 LINCOLN AVENUESAUGUSMA5/26/2020
SIXTEEN ACRES HEALTHCARE CENTER215 BICENTENNIAL HIGHWAYSPRINGFIELDMA5/26/2020
WEST ROXBURY HEALTH & REHABILITATION CENTER5060 WASHINGTON STREETWEST ROXBURYMA5/26/2020
BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – NATICK3 VISION DRIVENATICKMA5/27/2020
BLAIRE HOUSE OF MILFORD20 CLAFLIN STREETMILFORDMA5/27/2020
BROOKHAVEN AT LEXINGTON1010 WALTHAM STREETLEXINGTONMA5/27/2020
CAMPION HEALTH & WELLNESS, INC319 CONCORD ROADWESTONMA5/27/2020
CHESTNUT HILL OF EAST LONGMEADOW32 CHESTNUT STREETEAST LONGMEADOWMA5/27/2020
FALL RIVER JEWISH HOME, INC538 ROBESON STREETFALL RIVERMA5/27/2020
HERITAGE HALL SOUTH65 COOPER STREETAGAWAMMA5/27/2020
KEYSTONE CENTER44 KEYSTONE DRIVELEOMINSTERMA5/27/2020
PINE KNOLL NURSING CENTER30 WATERTOWN STREETLEXINGTONMA5/27/2020
TIMBERLYN HEIGHTS NURSING AND REHABILITATION320 MAPLE AVENUEGREAT BARRINGTONMA5/27/2020
WESTFIELD CENTER60 EAST SILVER STREETWESTFIELDMA5/27/2020
BAYPATH AT DUXBURY NURSING & REHABILITATION CTR308 KINGSTOWN WAYDUXBURYMA5/28/2020
CARLYLE HOUSE342 WINTER STREETFRAMINGHAMMA5/28/2020
GLOUCESTER HEALTHCARE272 WASHINGTON STREETGLOUCESTERMA5/28/2020
JOHN ADAMS HEALTHCARE CENTER211 FRANKLIN STREETQUINCYMA5/28/2020
LAFAYETTE REHABILITATION & SKILLED NURSING FACILIT25 LAFAYETTE STREETMARBLEHEADMA5/28/2020
MAPLEWOOD REHAB  AND NURSING6 MORRILL PLACEAMESBURYMA5/28/2020
PLYMOUTH HARBORSIDE HEALTHCARE19 OBERY STREETPLYMOUTHMA5/28/2020
WALPOLE HEALTHCARE160 MAIN STREETWALPOLEMA5/28/2020
WEST SIDE HOUSE LTC FACILITY35 FRUIT STREETWORCESTERMA5/28/2020
ATTLEBORO HEALTHCARE27 GEORGE STREETATTLEBOROMA5/29/2020
BERKSHIRE PLACE290 SOUTH STREETPITTSFIELDMA5/29/2020
BLAIRE HOUSE OF WORCESTER116 HOUGHTON STREETWORCESTERMA5/29/2020
CAMBRIDGE REHABILITATION & NURSING CENTER8 DANA STREETCAMBRIDGEMA5/29/2020
DEDHAM HEALTHCARE1007 EAST STREETDEDHAMMA5/29/2020
HERMITAGE HEALTHCARE (THE)383 MILL STREETWORCESTERMA5/29/2020
MARY’S MEADOW AT PROVIDENCE PLACE12 GAMELIN STREETHOLYOKEMA5/29/2020
MATTAPAN HEALTH & REHABILITATION CENTER405 RIVER STREETMATTAPANMA5/29/2020
MAYFLOWER PLACE NURSING & REHABILITATION CENTER579 BUCK ISLAND ROADWEST YARMOUTHMA5/29/2020
MELROSE HEALTHCARE40 MARTIN STREETMELROSEMA5/29/2020
MOUNT CARMEL CARE CENTER320 PITTSFIELD ROADLENOXMA5/29/2020
PAVILION , THE876 FALMOUTH ROADHYANNISMA5/29/2020
ROYAL MEGANSETT NURSING & REHABILITATION209 COUNTY ROAD BOX 408N FALMOUTHMA5/29/2020
ROYAL NORWELL NURSING & REHABILITATION CENTER LLC329 WASHINGTON STREETNORWELLMA5/29/2020
STONEHEDGE HEALTH CARE CENTER5 REDLANDS ROADW ROXBURYMA5/29/2020
TWIN OAKS REHAB AND NURSING63 LOCUST STREETDANVERSMA5/29/2020
WATERVIEW LODGE LLC, REHABILITATION & HEALTHCARE250 WEST UNION STREETASHLANDMA5/29/2020
WEDGEMERE HEALTHCARE146 DEAN STREETTAUNTONMA5/29/2020
WINDSOR NURSING & RETIREMENT HOME265 N MAIN STSOUTH YARMOUTHMA5/29/2020
ALLIANCE HEALTH AT BALDWINVILLE51 HOSPITAL ROADBALDWINVILLEMA5/30/2020
BLUE HILLS HEALTH AND REHABILITATION CENTER1044 PARK STREETSTOUGHTONMA5/30/2020
BRIGHTON HOUSE REHABILITATION & NURSING CENTER170 COREY ROADBRIGHTONMA5/30/2020
COLONY CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION277 WASHINGTON STREETABINGTONMA5/30/2020
ELIOT CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION168 WEST CENTRAL STREETNATICKMA5/30/2020
GOVERNORS CENTER66 BROAD STREETWESTFIELDMA5/30/2020
KIMBALL FARMS NURSING CARE CENTER40 SUNSET AVENUELENOXMA5/30/2020
LANESSA EXTENDED CARE751 SCHOOL STREETWEBSTERMA5/30/2020
MEADOWS OF CENTRAL MASSACHUSETTS (THE)111 HUNTOON MEMORIAL HIGHWAYROCHDALEMA5/30/2020
MEADOWS, THE575 OSGOOD STREETNORTH ANDOVERMA5/30/2020
PARK AVENUE HEALTH CENTER146 PARK AVENUEARLINGTONMA5/30/2020
RIVER TERRACE REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR1675 NORTH MAIN STREETLANCASTERMA5/30/2020
ROYAL MEADOW VIEW CENTER134 NORTH STREETNORTH READINGMA5/30/2020
ROYAL OF COTUIT161 FALMOUTH ROADMASHPEEMA5/30/2020
ROYAL WOOD MILL CENTER800 ESSEX STREETLAWRENCEMA5/30/2020
SEVEN HILLS PEDIATRIC CENTER22 HILLSIDE AVENUEGROTONMA5/30/2020
STONE REHABILITATION AND SENIOR LIVING277 ELLIOT STREETNEWTON UPPER FALLSMA5/30/2020
SUDBURY PINES EXTENDED CARE642 BOSTON POST ROADSUDBURYMA5/30/2020
WEST NEWTON HEALTHCARE25 ARMORY STREETWEST NEWTONMA5/30/2020
WILLIMANSETT CENTER EAST11 ST ANTHONY STREETCHICOPEEMA5/30/2020
AGAWAM HEALTHCARE1200 SUFFIELD STREETAGAWAMMA5/31/2020
CARVALHO GROVE HEALTH AND REHABILITATION CENTER273 OAK GROVE AVENUEFALL RIVERMA5/31/2020
CHESTNUT WOODS REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR73 CHESTNUT STREETSAUGUSMA5/31/2020
DEXTER HOUSE HEALTHCARE120 MAIN STREETMALDENMA5/31/2020
LIFE CARE CENTER OF STONEHAM25 WOODLAND ROADSTONEHAMMA5/31/2020
MILFORD CENTER10 VETERANS MEMORIAL DRIVEMILFORDMA5/31/2020
NEW BEDFORD JEWISH CONVALESCENT HOME, INC200 HAWTHORN STREETNEW BEDFORDMA5/31/2020
NEWBRIDGE ON THE CHARLES SKILLED NURSING FACILITY7000 GREAT MEADOW ROADDEDHAMMA5/31/2020
NORTH ADAMS COMMONS NURSING & REHABILITATION CENTE175 FRANKLIN STREETNORTH ADAMSMA5/31/2020
OAKDALE REHABILITATION & SKILLED NURSING CENTER76 NORTH MAIN STREETWEST BOYLSTONMA5/31/2020
OAKHILL HEALTHCARE76 NORTH STREETMIDDLEBOROMA5/31/2020
ODD FELLOWS HOME OF MASSACHUSETTS104 RANDOLPH ROADWORCESTERMA5/31/2020
ROYAL NURSING CENTER, LLC545 MAIN STREETFALMOUTHMA5/31/2020
ROYAL OF FAIRHAVEN NURSING CENTER184 MAIN STREETFAIRHAVENMA5/31/2020
SOUTH DENNIS HEALTHCARE1 LOVE LANESOUTH DENNISMA5/31/2020
SPRINGSIDE REHABILITATION AND SKILLED CARE CENTER255 LEBANON AVENUEPITTSFIELDMA5/31/2020
SWEET BROOK OF WILLIAMSTOWN REHABILITATION & N CTR1561 COLD SPRING ROADWILLIAMSTOWNMA5/31/2020
TREMONT HEALTH CARE CENTER605 MAIN STREETWAREHAMMA5/31/2020
VERO HEALTH & REHAB OF HAMPDEN34 MAIN STREETHAMPDENMA5/31/2020
WESTBOROUGH HEALTHCARE8 COLONIAL DRIVEWESTBOROUGHMA5/31/2020
WILLOW MANOR30 PRINCETON BOULEVARDLOWELLMA5/31/2020
WINGATE AT WESTON75 NORUMBEGA ROADWESTONMA5/31/2020
BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – NORTHBORO238 WEST MAIN STREETNORTHBOROUGHMA6/1/2020
CEDAR VIEW REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER480 JACKSON STREETMETHUENMA6/1/2020
CRANEVILLE PLACE REHABILITATION & SKILLED  CARE CT265 MAIN STREETDALTONMA6/1/2020
GUARDIAN CENTER (THE)888 NORTH MAIN STREETBROCKTONMA6/1/2020
LINDEN PONDS400 LINDEN PONDS WAYHINGHAMMA6/1/2020
LONGMEADOW OF TAUNTON68 DEAN STREET – REARTAUNTONMA6/1/2020
MARISTHILL NURSING & REHABILITATION CENTER66 NEWTON STREETWALTHAMMA6/1/2020
MEDFORD REHABILITATION AND NURSING CENTER300 WINTHROP STREETMEDFORDMA6/1/2020
MERRIMACK VALLEY HEALTH CENTER22 MAPLE STREETAMESBURYMA6/1/2020
NEMASKET HEALTHCARE CENTER314 MARION ROADMIDDLEBOROUGHMA6/1/2020
OXFORD REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER, THE689 MAIN STREETHAVERHILLMA6/1/2020
ROYAL CAPE COD NURSING & REHABILITATION CENTER8 LEWIS POINT ROADBUZZARDS BAYMA6/1/2020
SOLDIERS HOME IN MASSACHUSETTS91 CREST AVENUECHELSEAMA6/1/2020
SOUTHSHORE HEALTH CARE CENTER115 NORTH AVENUEROCKLANDMA6/1/2020
WACHUSETT MANOR32 HOSPITAL HILL ROADGARDNERMA6/1/2020
WEST REVERE HEALTH CENTER133 SALEM STREETREVEREMA6/1/2020
WILLIMANSETT CENTER WEST546 CHICOPEE STREETCHICOPEEMA6/1/2020
WINGATE AT HARWICH111 HEADWATERS DRIVEHARWICHMA6/1/2020
WINGATE AT HAVERHILL190 NORTH AVENUEHAVERHILLMA6/1/2020
BLUEBERRY HILL REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR75 BRIMBAL AVENUEBEVERLYMA6/2/2020
CAPE HERITAGE REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER37 ROUTE 6ASANDWICHMA6/2/2020
CAPE REGENCY REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER120 S MAIN STREETCENTERVILLEMA6/2/2020
DAY BROOK VILLAGE SENIOR LIVING298 JARVIS AVENUEHOLYOKEMA6/2/2020
ELIZABETH SETON125 OAKLAND STREETWELLESLEYMA6/2/2020
FAIRVIEW COMMONS NURSING & REHABILITATION CENTERCHRISTIAN HILL ROADGREAT BARRINGTONMA6/2/2020
HERITAGE HALL EAST464 MAIN STREET P O BOX 348AGAWAMMA6/2/2020
KNOLLWOOD NURSING CENTER87 BRIARWOOD CIRCLEWORCESTERMA6/2/2020
LIFE CARE CENTER OF THE SOUTH SHORE309 DRIFTWAY BOX 830SCITUATEMA6/2/2020
MEDWAY COUNTRY MANOR SKILLED NURSING & REHABILITAT115 HOLLISTON STREETMEDWAYMA6/2/2020
NEVILLE CENTER AT FRESH POND FOR NURSING & REHAB640 CONCORD AVENUECAMBRIDGEMA6/2/2020
NEWTON WELLESLEY CENTER FOR ALZHEIMER’S CARE694 WORCESTER RDWELLESLEY FMSMA6/2/2020
REHABILITATION & NURSING CENTER AT EVERETT (THE)289 ELM STREETEVERETTMA6/2/2020
REVOLUTION CHARLWELL305 WALPOLE STREETNORWOODMA6/2/2020
SACHEM CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION66 CENTRAL STREETEAST BRIDGEWATERMA6/2/2020
WAREHAM HEALTHCARE50 INDIAN NECK ROADWAREHAMMA6/2/2020
WILMINGTON REHAB CENTER90 WEST STREETWILMINGTONMA6/2/2020
WINGATE AT NORTON184 MANSFIELD AVENUENORTONMA6/2/2020
BEAR MOUNTAIN WEST SPRINGFIELD42 PROSPECT AVENUEWEST SPRINGFIELDMA6/3/2020
BOSTONIAN NURSING CARE & REHABILITATION CTR, THE337 NEPONSET AVENUEDORCHESTERMA6/3/2020
CARE ONE AT BROOKLINE99 PARK STREETBROOKLINEMA6/3/2020
CARE ONE AT CONCORD57 OLD ROAD TO NINE ACRE CORNERW CONCORDMA6/3/2020
CARE ONE AT NORTHAMPTON548 ELM STREETNORTHAMPTONMA6/3/2020
CARE ONE AT PEABODY199 ANDOVER STREETPEABODYMA6/3/2020
CONTINUING CARE AT BROOKSBY VILLAGE400 BROOKSBY VILLAGE DRIVEPEABODYMA6/3/2020
COPLEY AT STOUGHTON – BAYSTATE CONSOLIDATED PROPER380 SUMNER STREETSTOUGHTONMA6/3/2020
COUNTRY CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION180 LOW STREETNEWBURYPORTMA6/3/2020
ELAINE CENTER AT HADLEY20 NORTH MAPLE STREETHADLEYMA6/3/2020
FITCHBURG HEALTHCARE1199 JOHN FITCH HWYFITCHBURGMA6/3/2020
GARDEN PLACE HEALTHCARE193-195 PLEASANT STREETATTLEBOROMA6/3/2020
HANNAH B G SHAW HOME FOR THE AGED299 WAREHAM STREET PO BOX 390MIDDLEBOROMA6/3/2020
HERITAGE HALL NORTH55 COOPER STREETAGAWAMMA6/3/2020
HIGHVIEW OF NORTHAMPTON222 RIVER ROADLEEDSMA6/3/2020
HOLYOKE HEALTHCARE CENTER282 CABOT STREETHOLYOKEMA6/3/2020
HUNT NURSING & REHAB CENTER90 LINDALL STREETDANVERSMA6/3/2020
LIFE CARE CENTER OF MERRIMACK VALLEY80 BOSTON ROADBILLERICAMA6/3/2020
LIFE CARE CENTER OF NASHOBA VALLEY191 FOSTER STREETLITTLETONMA6/3/2020
LUTHERAN REHABILITATION & SKILLED CARE CENTER26 HARVARD STREETWORCESTERMA6/3/2020
MONT MARIE REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER36 LOWER WESTFIELD ROADHOLYOKEMA6/3/2020
QUEEN ANNE NURSING HOME, INC50 RECREATION PARK DRIVEHINGHAMMA6/3/2020
QUINCY HEALTH AND REHABILITATION CENTER LLC11 MCGRATH HIGHWAYQUINCYMA6/3/2020
SOUTHWOOD AT NORWELL NURSING CTR501 CORDWAINER DRIVENORWELLMA6/3/2020
ST CAMILLUS HEALTH CENTER447 HILL STREETWHITINSVILLEMA6/3/2020
ST JOSEPH REHAB & NURSING CARE CENTER321 CENTRE STREETDORCHESTERMA6/3/2020
VERO HEALTH & REHAB OF SOUTH HADLEY573 GRANBY RDSOUTH HADLEYMA6/3/2020
VERO HEALTH & REHAB OF WILBRAHAM9 MAPLE STREETWILBRAHAMMA6/3/2020
WAKEFIELD CENTERONE BATHOL STREETWAKEFIELDMA6/3/2020
WATERTOWN HEALTH CENTER59 COOLIDGE HILL ROADWATERTOWNMA6/3/2020
WESTFORD HOUSE3 PARK DRIVEWESTFORDMA6/3/2020
WINGATE AT CHESTNUT HILL615 HEATH STREETCHESTNUT HILLMA6/3/2020
WORCESTER HEALTH CENTER25 ORIOL DRIVEWORCESTERMA6/3/2020
APPLE VALLEY CENTER400 GROTON ROADAYERMA6/4/2020
BRANDON WOODS OF DARTMOUTH567 DARTMOUTH STREETSOUTH DARTMOUTHMA6/4/2020
BROCKTON HEALTH CENTER2 BEAUMONT AVENUEBROCKTONMA6/4/2020
BRUSH HILL CARE CENTER1200 BRUSH HILL ROADMILTONMA6/4/2020
CARE ONE AT NEWTON2101 WASHINGTON STREETNEWTONMA6/4/2020
CENTER FOR EXTENDED CARE AT AMHERST150 UNIVERSITY DRIVEAMHERSTMA6/4/2020
CHARLENE MANOR EXTENDED CARE FACILITY130 COLRAIN ROADGREENFIELDMA6/4/2020
EAST LONGMEADOW SKILLED NURSING CENTER305 MAPLE STREETEAST LONGMEADOWMA6/4/2020
HERITAGE HALL WEST61 COOPER STAGAWAMMA6/4/2020
KATZMAN FAMILY CENTER FOR LIVING17 LAFAYETTE AVENUECHELSEAMA6/4/2020
LIFE CARE CENTER OF ACTONONE GREAT ROADACTONMA6/4/2020
LIFE CARE CENTER OF THE NORTH SHORE111 BIRCH STREETLYNNMA6/4/2020
LIFE CARE CENTER OF WILBRAHAM2399 BOSTON ROADWILBRAHAMMA6/4/2020
LIGHTHOUSE NURSING CARE CENTER204 PROCTOR AVENUEREVEREMA6/4/2020
MARIAN MANOR OF TAUNTON33 SUMMER STREETTAUNTONMA6/4/2020
MASCONOMET HEALTHCARE CENTER123 HIGH STREETTOPSFIELDMA6/4/2020
MEADOW GREEN NURSING AND REHABILITATION CENTER45 WOBURN STREETWALTHAMMA6/4/2020
MT GREYLOCK EXTENDED CARE FACILITY1000 NORTH STREETPITTSFIELDMA6/4/2020
NORWOOD HEALTHCARE460 WASHINGTON STREETNORWOODMA6/4/2020
OAK KNOLL HEALTHCARE CENTER9 ARBETTER DRIVEFRAMINGHAMMA6/4/2020
OAKS, THE4525 ACUSHNET AVENUENEW BEDFORDMA6/4/2020
PALM SKILLED  NRSING CR & CTR FOR REHAB EXCELLENCE40 PARKHURST ROADCHELMSFORDMA6/4/2020
PLEASANT BAY OF BREWSTER REHAB CENTER383 SOUTH ORLEANS ROADBREWSTERMA6/4/2020
SALEM REHAB CENTER7 LORING HILLS AVENUESALEMMA6/4/2020
SHREWSBURY NURSING & REHABILITATION CENTER40 JULIO DRIVESHREWSBURYMA6/4/2020
SOUTHPOINTE REHAB CENTER100 AMITY STREETFALL RIVERMA6/4/2020
ST JOSEPH MANOR HEALTH CARE INC215 THATCHER STREETBROCKTONMA6/4/2020
SUNNY ACRES NURSING HOME254 BILLERICA ROADCHELMSFORDMA6/4/2020
WEBSTER MANOR REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER745 SCHOOL STREETWEBSTERMA6/4/2020
WINGATE AT NEEDHAM589 HIGHLAND AVENUENEEDHAMMA6/4/2020
ABERJONA NURSING CENTER, INC184 SWANTON STREETWINCHESTERMA6/5/2020
ACADEMY MANOR89 MORTON STREETANDOVERMA6/5/2020
ALLIANCE HEALTH AT BRAINTREE175 GROVE STREETBRAINTREEMA6/5/2020
ALLIANCE HEALTH AT WEST ACRES804 PLEASANT STREETBROCKTONMA6/5/2020
BETHANY SKILLED NURSING FACILITY97 BETHANY ROADFRAMINGHAMMA6/5/2020
BLAIRE HOUSE OF TEWKSBURY10 ERLIN TERRACETEWKSBURYMA6/5/2020
BOURNE MANOR EXTENDED CARE FACILITY146 MAC ARTHUR BOULEVARDBOURNEMA6/5/2020
BRAINTREE MANOR HEALTHCARE1102 WASHINGTON STREETBRAINTREEMA6/5/2020
BRANDON WOODS OF NEW BEDFORD397 COUNTY STREETNEW BEDFORDMA6/5/2020
BUCKLEY-GREENFIELD HEALTHCARE CENTER95 LAUREL STREETGREENFIELDMA6/5/2020
CARE ONE AT LOWELL19 VARNUM STREETLOWELLMA6/5/2020
COUNTRYSIDE HEALTH CARE OF MILFORDCOUNTRYSIDE DRIVEMILFORDMA6/5/2020
FALL RIVER HEALTHCARE1748 HIGHLAND AVENUEFALL RIVERMA6/5/2020
FARREN CARE CENTER340 MOTAGUE CITY ROADTURNERS FALLSMA6/5/2020
GARDNER REHABILITATION AND NURSING CENTER59 EASTWOOD CIRCLEGARDNERMA6/5/2020
HATHORNE HILL15 KIRKBRIDE DRIVEDANVERSMA6/5/2020
LINDA MANOR EXTENDED CARE FACILITY349 HAYDENVILLE ROADLEEDSMA6/5/2020
MARY ANN MORSE NURSING & REHABILITATION45 UNION STREETNATICKMA6/5/2020
MOUNT SAINT VINCENT CARE CENTER35 HOLY FAMILY ROADHOLYOKEMA6/5/2020
NEW ENGLAND PEDIATRIC CARE78 BOSTON ROADNORTH BILLERICAMA6/5/2020
PENACOOK PLACE, INC150 WATER STREETHAVERHILLMA6/5/2020
PILGRIM REHABILITATION & SKILLED NURSING CENTER96 FOREST STREETPEABODYMA6/5/2020
RESERVOIR CENTER FOR HEALTH & REHABILITATION, THE400 BOLTON STREETMARLBOROUGHMA6/5/2020
REVOLUTION KIMWELL495 NEW BOSTON ROADFALL RIVERMA6/5/2020
SEACOAST NURSING & REHABILITATION CENTER INC292 WASHINGTON STREETGLOUCESTERMA6/5/2020
SOUTHBRIDGE REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER84 CHAPIN STREETSOUTHBRIDGEMA6/5/2020
ST FRANCIS REHABILITATION & NURSING CENTER101 PLANTATION STREETWORCESTERMA6/5/2020
ST MARY HEALTH CARE CENTER39 QUEEN STREETWORCESTERMA6/5/2020
SUTTON HILL CENTER1801 TURNPIKE STREETNORTH ANDOVERMA6/5/2020
WEBSTER PARK REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER56 WEBSTER STREETROCKLANDMA6/5/2020
ALLIANCE HEALTH AT ROSEWOOD22 JOHNSON STREETPEABODYMA6/6/2020
BEAR HILL NURSING CENTER AT WAKEFIELDENTER 11 NORTH STREETSTONEHAMMA6/6/2020
BEAUMONT AT UNIVERSITY CAMPUS378 PLANTATION STREETWORCESTERMA6/6/2020
BRENTWOOD REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR (THE)56 LIBERTY STREETDANVERSMA6/6/2020
BRIARWOOD REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER150 LINCOLN STREETNEEDHAMMA6/6/2020
CARE ONE AT ESSEX PARK265 ESSEX STREETBEVERLYMA6/6/2020
CARE ONE AT WILMINGTON750 WOBURN STREETWILMINGTONMA6/6/2020
CHAPIN CENTER200 KENDALL STREETSPRINGFIELDMA6/6/2020
CHRISTOPHER HOUSE OF WORCESTER10 MARY SCANO DRIVEWORCESTERMA6/6/2020
COLONIAL REHABILITATION AND NURSING CENTER125 BROAD STREETWEYMOUTHMA6/6/2020
HANNAH DUSTON HEALTHCARE CENTER126 MONUMENT STREETHAVERHILLMA6/6/2020
HARBOR HOUSE NURSING & REHABILITATION CENTER11 CONDITO ROADHINGHAMMA6/6/2020
HELLENIC NURSING & REHABILITATION CENTER601 SHERMAN STREETCANTONMA6/6/2020
HIGHLANDS, THE335 NICHOLS ROADFITCHBURGMA6/6/2020
JEFFREY & SUSAN BRUDNICK CENTER FOR LIVING240 LYNNFIELD STREETPEABODYMA6/6/2020
JML CARE CENTER  INC184 TER HEUN DRIVEFALMOUTHMA6/6/2020
LEDGEWOOD REHABILITATION & SKILLED NURSING CENTER87 HERRICK STREETBEVERLYMA6/6/2020
LEONARD FLORENCE CENTER FOR LIVING165 CAPTAIN’S ROWCHELSEAMA6/6/2020
LIBERTY COMMONS390 ORLEANS ROADNORTH CHATHAMMA6/6/2020
LIFE CARE CENTER OF ATTLEBORO969 PARK STREETATTLEBOROMA6/6/2020
LIFE CARE CENTER OF LEOMINSTER370 WEST STREETLEOMINSTERMA6/6/2020
MAPLES REHABILITATION & NURSING CENTER90 TAUNTON STREETWRENTHAMMA6/6/2020
MARLBOROUGH HILLS REHABILITATION & HLTH CARE CTR121 NORTHBORO ROADMARLBOROUGHMA6/6/2020
NORTHWOOD REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER1010 VARNUM AVENUELOWELLMA6/6/2020
OUR LADYS HAVEN OF FAIRHAVEN INC71 CENTER STREETFAIRHAVENMA6/6/2020
PORT HEALTHCARE CENTER6 HALE STREETNEWBURYPORTMA6/6/2020
PRESCOTT HOUSE140 PRESCOTT STREETNORTH ANDOVERMA6/6/2020
QUABBIN VALLEY HEALTHCARE821 DANIEL SHAYS HIGHWAYATHOLMA6/6/2020
QUABOAG REHABILITATION & SKILLED CARE FACILITY47 EAST MAIN STREETWEST BROOKFIELDMA6/6/2020
SIPPICAN HEALTHCARE CENTER15 MILL STREETMARIONMA6/6/2020
WILLIAMSTOWN COMMONS NURSING & REHAB25 ADAMS ROADWILLIAMSTOWNMA6/6/2020
WINCHESTER NURSING CENTER, INC223 SWANTON STREETWINCHESTERMA6/6/2020
WINGATE AT SILVER LAKE17 CHIPMAN WAYKINGSTONMA6/6/2020
BEAR MOUNTAIN AT WORCESTER59 ACTON STREETWORCESTERMA6/7/2020
BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – WESTBORO3 LYMAN STREETWESTBOROUGHMA6/7/2020
CARE ONE AT LEXINGTON178 LOWELL STREETLEXINGTONMA6/7/2020
CARE ONE AT NEW BEDFORD221 FITZGERALD DRIVENEW BEDFORDMA6/7/2020
CARE ONE AT WEYMOUTH64 PERFORMANCE DRIVEWEYMOUTHMA6/7/2020
CARLETON-WILLARD VILLAGE RETIREMENT & NURSING CTR100 OLD BILLERICA ROADBEDFORDMA6/7/2020
EASTPOINTE REHAB CENTER255 CENTRAL AVENUECHELSEAMA6/7/2020
FAIRHAVEN HEALTHCARE CENTER476 VARNUM AVENUELOWELLMA6/7/2020
GLEN RIDGE NURSING CARE CENTER120 MURRAY STREETMEDFORDMA6/7/2020
HANCOCK PARK REHABILITATION AND NURSING CENTER164 PARKINGWAYQUINCYMA6/7/2020
HATHAWAY MANOR EXTENDED CARE863 HATHAWAY ROADNEW BEDFORDMA6/7/2020
JEWISH HEALTHCARE CENTER629 SALISBURY STREETWORCESTERMA6/7/2020
JOHN SCOTT HOUSE NURSING & REHABILITATION CENTER233 MIDDLE STREETBRAINTREEMA6/7/2020
LIFE CARE CENTER OF AUBURN14 MASONIC CIRCLEAUBURNMA6/7/2020
LIFE CARE CENTER OF RAYNHAM546 SOUTH STREET EASTRAYNHAMMA6/7/2020
OVERLOOK MASONIC HEALTH CENTER88 MASONIC HOME ROAD PO BOX 1000CHARLTONMA6/7/2020
PARSONS HILL REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER1350 MAIN STREETWORCESTERMA6/7/2020
PLYMOUTH REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER123 SOUTH STREETPLYMOUTHMA6/7/2020
SANCTA MARIA NURSING FACILITY799 CONCORD AVENUECAMBRIDGEMA6/7/2020
SOMERSET RIDGE CENTER455 BRAYTON AVENUESOMERSETMA6/7/2020
SOUTH COVE MANOR NURSING & REHABILITATION CENTER288 WASHINGTON STREETQUINCYMA6/7/2020
SOUTHEAST HEALTH CARE CENTER184 LINCOLN STREETNORTH EASTONMA6/7/2020
STERLING VILLAGE18 DANA HILL ROADSTERLINGMA6/7/2020
WOBURN NURSING CENTER, INC18 FRANCES STREETWOBURNMA6/7/2020
WORCESTER REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER119 PROVIDENCE STREETWORCESTERMA6/7/2020
ALDEN COURT NURSING CARE & REHABILITATION CENTER389 ALDEN ROADFAIRHAVENMA6/8/2020
ALLIANCE HEALTH AT MARINA BAY2 SEAPORT DRIVEQUINCYMA6/8/2020
BAYPOINTE REHAB CENTER50 CHRISTY PLACEBROCKTONMA6/8/2020
BEAUMONT REHAB & SKILLED NURSING CTR – NORTHBRIDGE85 BEAUMONT DRIVENORTHBRIDGEMA6/8/2020
BELMONT MANOR NURSING HOME, IN34 AGASSIZ AVENUEBELMONTMA6/8/2020
CARE ONE AT HOLYOKE260 EASTHAMPTON ROADHOLYOKEMA6/8/2020
CARE ONE AT MILLBURY312 MILLBURY AVENUEMILLBURYMA6/8/2020
CARE ONE AT RANDOLPH49 THOMAS PATTEN DRIVERANDOLPHMA6/8/2020
CARE ONE AT REDSTONE135 BENTON DRIVEEAST LONGMEADOWMA6/8/2020
CLIFTON REHABILITATION NURSING CENTER500 WILBUR AVENUESOMERSETMA6/8/2020
ELLIS NURSING HOME (THE)135 ELLIS AVENUENORWOODMA6/8/2020
HILLCREST COMMONS NURSING & REHABILITATION CENTER169 VALENTINE ROADPITTSFIELDMA6/8/2020
HOLDEN REHABILITATION & NURSING CENTER32 MAYO ROADHOLDENMA6/8/2020
JULIAN J LEVITT FAMILY NURSING HOME770 CONVERSE STREETLONGMEADOWMA6/8/2020
LIFE CARE CENTER OF PLYMOUTH94 OBERY STREETPLYMOUTHMA6/8/2020
LIFE CARE CENTER OF WEST BRIDGEWATER765 WEST CENTER STREETWEST BRIDGEWATERMA6/8/2020
M I NURSING & RESTORATIVE CENTER172 LAWRENCE STREETLAWRENCEMA6/8/2020
MADONNA MANOR NURSING HOME85 NORTH WASHINGTON STREETNORTH ATTLEBOROMA6/8/2020
NEVINS NURSING & REHABILITATION CENTERTEN INGALLS COURTMETHUENMA6/8/2020
NOTRE DAME LONG TERM CARE CENTER559 PLANTATION STREETWORCESTERMA6/8/2020
ROYAL BRAINTREE NURSING AND REHABILITATION CENTER95 COMMERCIAL STREETBRAINTREEMA6/8/2020
SACRED HEART NURSING HOME359 SUMMER STREETNEW BEDFORDMA6/8/2020
SARAH BRAYTON NURSING CARE CTR4901 NORTH MAIN STREETFALL RIVERMA6/8/2020
CATHOLIC MEMORIAL HOME2446 HIGHLAND AVENUEFALL RIVERMA6/9/2020
COURTYARD NURSING CARE CENTER200 GOVERNORS AVENUEMEDFORDMA6/9/2020
D’YOUVILLE SENIOR CARE981 VARNUM AVENUELOWELLMA6/9/2020
ST PATRICK’S MANOR863 CENTRAL STREETFRAMINGHAMMA6/9/2020

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