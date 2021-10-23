Virtual Job Expo: 40+Local companies are hiring

Hampden County

by:

Posted: / Updated:
_MassHire__to_help_local_job_seekers_and_0_20181026230128

SPRINGFIELD, Mass. (WWLP) – Looking for local job opportunities? The MassHire Springfield Career Center will host a virtual job expo this week.

The virtual event will take place on Monday, October 25 from 10 a.m. -1 p.m. Those interested in the event must register and have a pdf version of their resume to upload to the platform. Over 40 local companies are looking to hire at the event.

CLICK HERE TO REGISTER

Companies Hiring:

  • A DORSEY CONSTRUCTION & REMODELING
  • AMAZON
  • BEHAVIORAL HEALTH NETWORK/BHN
  • BERKSHIRE COUNTY ARC
  • BFAIR
  • BIG Y FOODS
  • CARTAMUNDI
  • CHD-CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT
  • COMMUNITY ACTION PIONEER VALLEY
  • COOLEY DICKINSON HEALTH CARE
  • DEERFIELD PACKAGING/MAYHEW STEEL
  • EIS WIRE & CABLE
  • GANDARA MENTAL HEALTH
  • GREENFIELD SAVINGS BANK
  • HOMECARE HANDS 24/7
  • INTEGRITY STAFFING
  • JACKSON HEWITT TAX SERVICES
  • JRB ENTERPRISES (DURA-LAST)
  • LL BUDGET CLEANING SERVICES
  • MASSHIRE HOLYOKE REENTRY PROGRAM
  • MASSHIRE SPRINGFIELD CAREER CENTER
  • MGM SPRINGFIELD CASINO
  • NEW ENGLAND ABA
  • PATHLIGHT
  • PERFORMANCE FOOD GROUP
  • PROFESSIONAL MEDICAL SERVICES
  • PVTA/ SPRINGFIELD AREA TRANSIT
  • RED FIRE FARM
  • RIVER VALLEY Co-op
  • SANDERSON MacLEOD, Inc.
  • SNAPCHEF
  • SPHERION STAFFING
  • SPRINGFIELD PUBLIC SCHOOLS
  • TEACH WESTERN MASS
  • THE CHILDREN’S STUDY HOME
  • THE LOOMIS COMMUNITIES
  • TYRE TRAK AUTOMOTIVE CENTER
  • UNITED PARCEL SERVICE
  • UNITED PERSONNEL SERVICES
  • U.S. TAE KWON DO CENTER
  • WASHINGTON MILLS
  • WEST MASS TRAINING CONSORTIUM
  • WESTOVER JOB CORPS
  • WITMAN PROPERTIES
  • YOUTH ON THE MOVE
  • YWCA OF WESTERN MASS
  • ZEPHYR BEHAVIORAL HEALTHCARE

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Only on WWLP.com | Digital First

More Digital First

Trending Stories