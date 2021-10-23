Virtual Job Expo: 40+Local companies are hiring

SPRINGFIELD, Mass. (WWLP) – Looking for local job opportunities? The MassHire Springfield Career Center will host a virtual job expo this week.
The virtual event will take place on Monday, October 25 from 10 a.m. -1 p.m. Those interested in the event must register and have a pdf version of their resume to upload to the platform. Over 40 local companies are looking to hire at the event.
Companies Hiring:
- A DORSEY CONSTRUCTION & REMODELING
- AMAZON
- BEHAVIORAL HEALTH NETWORK/BHN
- BERKSHIRE COUNTY ARC
- BFAIR
- BIG Y FOODS
- CARTAMUNDI
- CHD-CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT
- COMMUNITY ACTION PIONEER VALLEY
- COOLEY DICKINSON HEALTH CARE
- DEERFIELD PACKAGING/MAYHEW STEEL
- EIS WIRE & CABLE
- GANDARA MENTAL HEALTH
- GREENFIELD SAVINGS BANK
- HOMECARE HANDS 24/7
- INTEGRITY STAFFING
- JACKSON HEWITT TAX SERVICES
- JRB ENTERPRISES (DURA-LAST)
- LL BUDGET CLEANING SERVICES
- MASSHIRE HOLYOKE REENTRY PROGRAM
- MASSHIRE SPRINGFIELD CAREER CENTER
- MGM SPRINGFIELD CASINO
- NEW ENGLAND ABA
- PATHLIGHT
- PERFORMANCE FOOD GROUP
- PROFESSIONAL MEDICAL SERVICES
- PVTA/ SPRINGFIELD AREA TRANSIT
- RED FIRE FARM
- RIVER VALLEY Co-op
- SANDERSON MacLEOD, Inc.
- SNAPCHEF
- SPHERION STAFFING
- SPRINGFIELD PUBLIC SCHOOLS
- TEACH WESTERN MASS
- THE CHILDREN’S STUDY HOME
- THE LOOMIS COMMUNITIES
- TYRE TRAK AUTOMOTIVE CENTER
- UNITED PARCEL SERVICE
- UNITED PERSONNEL SERVICES
- U.S. TAE KWON DO CENTER
- WASHINGTON MILLS
- WEST MASS TRAINING CONSORTIUM
- WESTOVER JOB CORPS
- WITMAN PROPERTIES
- YOUTH ON THE MOVE
- YWCA OF WESTERN MASS
- ZEPHYR BEHAVIORAL HEALTHCARE