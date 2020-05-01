LIVE RADAR: Strong thunderstorms developing

(WWLP) – Track the thunderstorm in your area. Frequent lightning may occur and can strike far away from the storm. As a precaution, go inside a building or vehicle, wait at least 30 minutes until after the storm has passed to resume outdoor activities.
Weather Alerts
Eastern Franklin County
- AT 420 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BUCKLAND, OR 9 MILES WEST OF GREENFIELD, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
- PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.
Locations impacted include:
- GREENFIELD
- DEERFIELD
- MONTAGUE
- NORTHFIELD
- BERNARDSTON
- BUCKLAND
- CONWAY
- SHELBURNE
- ERVING
- ASHFIELD
- COLRAIN
- GILL
- CHARLEMONT
- LEYDEN
- HEATH
- HAWLEY.
- AT 406 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WEST SPRINGFIELD, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
- PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.
Locations impacted include:
- SPRINGFIELD
- CHICOPEE
- ENFIELD
- WESTFIELD
- HOLYOKE
- AMHERST
- NORTHAMPTON
- AGAWAM
- WEST SPRINGFIELD
- LUDLOW
- SOUTH HADLEY
- EASTHAMPTON
- LONGMEADOW
- SUFFIELD
- EAST LONGMEADOW
- BELCHERTOWN
- WILBRAHAM
- PALMER
- SOUTHWICK
- GRANBY
Eastern Hamphsire County
- AT 358 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WESTHAMPTON, OR NEAR NORTHAMPTON, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
- PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.
Locations impacted include:
- HOLYOKE
- AMHERST
- NORTHAMPTON
- DEERFIELD
- EASTHAMPTON
- MONTAGUE
- SOUTHAMPTON
- HADLEY
- SUNDERLAND
- HATFIELD
- WILLIAMSBURG
- HUNTINGTON
- BUCKLAND
- CONWAY
- SHELBURNE
- LEVERETT
- ASHFIELD
- WESTHAMPTON
- WHATELY
- CHESTER
Western Franklin County
- AT 420 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BUCKLAND, OR 9 MILES WEST OF GREENFIELD, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
- PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.
Locations impacted include:
- GREENFIELD
- DEERFIELD
- MONTAGUE
- NORTHFIELD
- BERNARDSTON
- BUCKLAND
- CONWAY
- SHELBURNE
- ERVING
- ASHFIELD
- COLRAIN
- GILL
- CHARLEMONT
- LEYDEN
- HEATH
- HAWLEY
Western Hampden County
- AT 358 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WESTHAMPTON, OR NEAR NORTHAMPTON, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
- PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.
Locations impacted include:
- HOLYOKE
- AMHERST
- NORTHAMPTON
- DEERFIELD
- EASTHAMPTON
- MONTAGUE
- SOUTHAMPTON
- HADLEY
- SUNDERLAND
- HATFIELD
- WILLIAMSBURG
- HUNTINGTON
- BUCKLAND
- CONWAY
- SHELBURNE
- LEVERETT
- ASHFIELD
- WESTHAMPTON
- WHATELY
- CHESTER
Western Hampshire County
- AT 358 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WESTHAMPTON, OR NEAR NORTHAMPTON, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
- PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.
Locations impacted include:
- HOLYOKE
- AMHERST
- NORTHAMPTON
- DEERFIELD
- EASTHAMPTON
- MONTAGUE
- SOUTHAMPTON
- HADLEY
- SUNDERLAND
- HATFIELD
- WILLIAMSBURG
- HUNTINGTON
- BUCKLAND
- CONWAY
- SHELBURNE
- LEVERETT
- ASHFIELD
- WESTHAMPTON
- WHATELY
- CHESTER