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LIVE RADAR: Strong thunderstorms developing

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Posted: / Updated:

(WWLP) – Track the thunderstorm in your area. Frequent lightning may occur and can strike far away from the storm. As a precaution, go inside a building or vehicle, wait at least 30 minutes until after the storm has passed to resume outdoor activities.

Weather Alerts

Eastern Franklin County

  • AT 420 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BUCKLAND, OR 9 MILES WEST OF GREENFIELD, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
  • PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.

Locations impacted include:

  • GREENFIELD
  • DEERFIELD
  • MONTAGUE
  • NORTHFIELD
  • BERNARDSTON
  • BUCKLAND
  • CONWAY
  • SHELBURNE
  • ERVING
  • ASHFIELD
  • COLRAIN
  • GILL
  • CHARLEMONT
  • LEYDEN
  • HEATH
  • HAWLEY.

  • AT 406 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WEST SPRINGFIELD, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
  • PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.

Locations impacted include:

  • SPRINGFIELD
  • CHICOPEE
  • ENFIELD
  • WESTFIELD
  • HOLYOKE
  • AMHERST
  • NORTHAMPTON
  • AGAWAM
  • WEST SPRINGFIELD
  • LUDLOW
  • SOUTH HADLEY
  • EASTHAMPTON
  • LONGMEADOW
  • SUFFIELD
  • EAST LONGMEADOW
  • BELCHERTOWN
  • WILBRAHAM
  • PALMER
  • SOUTHWICK
  • GRANBY

Eastern Hamphsire County

  • AT 358 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WESTHAMPTON, OR NEAR NORTHAMPTON, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
  • PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.

Locations impacted include:

  • HOLYOKE
  • AMHERST
  • NORTHAMPTON
  • DEERFIELD
  • EASTHAMPTON
  • MONTAGUE
  • SOUTHAMPTON
  • HADLEY
  • SUNDERLAND
  • HATFIELD
  • WILLIAMSBURG
  • HUNTINGTON
  • BUCKLAND
  • CONWAY
  • SHELBURNE
  • LEVERETT
  • ASHFIELD
  • WESTHAMPTON
  • WHATELY
  • CHESTER

Western Franklin County

  • AT 420 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BUCKLAND, OR 9 MILES WEST OF GREENFIELD, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
  • PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.

Locations impacted include:

  • GREENFIELD
  • DEERFIELD
  • MONTAGUE
  • NORTHFIELD
  • BERNARDSTON
  • BUCKLAND
  • CONWAY
  • SHELBURNE
  • ERVING
  • ASHFIELD
  • COLRAIN
  • GILL
  • CHARLEMONT
  • LEYDEN
  • HEATH
  • HAWLEY

Western Hampden County

  • AT 358 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WESTHAMPTON, OR NEAR NORTHAMPTON, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
  • PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.

Locations impacted include:

  • HOLYOKE
  • AMHERST
  • NORTHAMPTON
  • DEERFIELD
  • EASTHAMPTON
  • MONTAGUE
  • SOUTHAMPTON
  • HADLEY
  • SUNDERLAND
  • HATFIELD
  • WILLIAMSBURG
  • HUNTINGTON
  • BUCKLAND
  • CONWAY
  • SHELBURNE
  • LEVERETT
  • ASHFIELD
  • WESTHAMPTON
  • WHATELY
  • CHESTER

Western Hampshire County

  • AT 358 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER WESTHAMPTON, OR NEAR NORTHAMPTON, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
  • PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 30 MPH MAY ACCOMPANY THIS STORM.

Locations impacted include:

  • HOLYOKE
  • AMHERST
  • NORTHAMPTON
  • DEERFIELD
  • EASTHAMPTON
  • MONTAGUE
  • SOUTHAMPTON
  • HADLEY
  • SUNDERLAND
  • HATFIELD
  • WILLIAMSBURG
  • HUNTINGTON
  • BUCKLAND
  • CONWAY
  • SHELBURNE
  • LEVERETT
  • ASHFIELD
  • WESTHAMPTON
  • WHATELY
  • CHESTER

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